Россельхознадзор забраковал масло из Беларуси 3 6.02.2018, 15:24

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Ведомство не пустило продукт в РФ из-за ряда нарушений.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям задержали в брянском ППУ "Красный Камень" партию сладко-сливочного масла "Крестьянское", сообщает interfax.by.

Груз весом 20 тонн следовал из Гомельской области в Смоленск и сопровождался сертификатом ветеринарной службы Беларуси.

Однако, как выяснили специалисты управления, по документам масло было произведено на Жлобинском молочном заводе - филиале ОАО "Рогачевский ММК", сертификат был выдан врачом ГУ "Жлобинская РВС", а в товарно-транспортной накладной значилось, что погрузка осуществлялась по адресу ОАО "Рогачевский МКК", в отношении которого действуют временные ограничения на поставки масла в РФ.

Кроме того, на части продукции нарушена целостность упаковки, а автомобиль, в котором перевозилось масло, находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, отмечается в сообщении.