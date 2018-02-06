Квартир в аренду за $150 в Минске почти не осталось 7 6.02.2018, 15:52

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А за «все необходимое для жизни» придется заплатить $250, за комфорт — дороже.

Сперва вспомним 2017 год — по словам риелторов, самыми ходовыми в прошедшем году были квартиры за $180 в отдаленных от центра районах, с минимальным набором мебели и техники, пишет onliner.by.

Немного про 2016 год — в то время более-менее нормальное жилье в Минске можно было найти и за $150. Теперь вернемся в 2018 год. Сегодня ценовой диапазон сдаваемых квартир слегка изменился — за $150 предложений крайне мало, за $200 — много от агентов, но мало от собственников (что подозрительно), основная масса «однушек» и «двушек» сдается за $250—300.

На форуме, посвященном аренде, начались споры: одни собственники утверждают, что пора бы поднимать цены, другие не понимают, по какой причине это нужно делать. Многие участники обсуждения уверены, что за «двушку» с проходной комнатой вполне можно просить $300—350. «У меня проходная в Чижовке с худшим ремонтом, ушла за три часа за $280. И звонков было куча», — аргументирует orion71.

«Нет на проходные «хрущи» таких цен уже года 3 как, остались только во влажных мечтах и сладких воспоминаниях лендлордов. Вообще не понимаю, откуда лендлорды решили волну на повышение попытаться нагонять. Белстатовским зарплатам за декабрь поверили?» — возмущается 1590671.

Известно, что на каждый товар свой покупатель. Квартирант рано или поздно найдется на любое предложение. На что он может рассчитывать, располагая той или иной суммой?

$150

«Двушка» на Маяковского сдается исключительно для одной или двух девушек. «Обычный аккуратный ремонт (не евро), есть кухня, холодильник, 2 дивана, секция, шкаф, комнаты смежные, с/у совмещенный, прописан 1 человек», — описывает ее собственник.

Эта квартира на Герасименко ищет жильцов с 14 февраля. Но есть условия: оплату необходимо провести за первый и последний месяцы, плюс «коммуналка».

$200

Такое жилье можно снять на улице Калинина. «Имеется вся необходимая бытовая техника. Нет только электрочайника. Стиральная машина есть!» — предупреждают хозяева. Вместе с суммой за первый месяц необходимо оставить залог.

За невысокую цену есть шанс найти квартиру даже на проспекте Независимости около Востока: «Уютная 2-комнатная квартира. Развитая инфраструктура. Отличное транспортное сообщение. Сдает собственник, не агентство!» Так что, возможно, не все так плохо, как думают форумчане. Но таких предложений очень мало.

$250

Зато, располагая возможностью выкладывать $250 каждый месяц, арендатор может позволить себе выбирать. «Есть все для проживания, арендаторам без животных. Залог за последний месяц», — так описывается «однушка» на Ольшевского.

А вот «однушка» на Слободской. В ней уже имеется современный ремонт: «Из мебели — кухня, прихожая и оборудованная кладовая. Прописан 1 человек. Не студентам. Без домашних животных. Официальный договор». Все чаще в объявлениях значится необходимость залога и предоплаты за первый и последний месяц проживания.

$300

Выше цены — ближе к центру. На Гикало ищет жильцов вполне себе уютная квартира. «Комфортная светлая квартира. Новый ортопедический диван-кровать. Большой шкаф-купе. Пять минут до метро», — гласит описание.

За $300 немало и «двушек». Одна из них сдается на улице Брилевской: «Паркет в комнатах, стеклопакеты, есть вся необходимая для проживания мебель и техника. Квартира чистая, аккуратная, ухоженная, в отличном состоянии. Хорошее транспортное сообщение».