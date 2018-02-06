Юнкер назвал условие вступления балканских стран в ЕС 6.02.2018, 15:59

Жан-Клод Юнкер

Фото: AP

Расширение Евросоюза произойдет за счет Западных Балкан.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во вторник предупредил балканские страны, которые надеются присоединиться к ЕС, что ни одна из них не сможет стать членом Евросоюза, пока не решит все пограничные споры с соседями.

Об этом Юнкер сообщил, обращаясь к депутатам Европарламента в Страсбурге, сообщает Associated Press.

"Не может быть дальнейшего присоединения стран Западных Балкан, пока сначала не будут решены пограничные споры", - заявил Юнкер.

Предостережение Юнкер озвучил после выступления перед европарламентариями премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича. Хорватия и Словения, которые являются членами ЕС, решают пограничный спор, возникший в результате распада бывшей Югославии в 1990-х годах. Страны не могут договориться о морской границе в Пиранском заливе, решение по которому вынес Арбитражный суд в Гааге.

Юнкер также отметил, что Сербия и Черногория могут стать членами ЕС в 2025 году, если они выполнят все условия членства.

"Это ориентировочная дата; поощрение, чтобы заинтересованные стороны работали над этим", - сказал он.

Как сообщалось, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в конце февраля посетит столицы стран Западных Балкан, претендующих на членство в Евросоюзе.

Албания, Босния, Косово, Македония, Черногория и Сербия, которые надеются вступить в Евросоюз, в последние годы чувствовали, что их шансы относительно членства уменьшаются, поскольку политики блока, которые столкнулись с ростом евроскептицизма, кризисом в еврозоне 2009-2013 годов, процессом Brexit, казалось, потеряли интерес к ним.

Однако рост российского влияния, миграционный кризис в регионе и стремление ЕС укрепить европейскую интеграцию после Brexit дают Балканам новые возможности.