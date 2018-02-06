В январе белорусы продали валюты на $37 миллионов больше, чем купили 2 6.02.2018, 16:26

А предприятия купили на $270 миллионов больше, чем продали.

В январе белорусы продали валюты на $37 миллионов больше, чем купили. Было продано наличной и безналичной валюты почти 694 млн долларов в эквиваленте, а куплено — около $657 млн. Об этом передает «Еврорадио» со ссылкой на статистические данные Нацбанка.

Что касается субъектов хозяйствования, резидентов Беларуси, то за прошлый месяц они продали валюты на 1 млрд 469 млн долларов, а купили — $1 млрд 736 млн.

Как сообщалось, в 2017 году жители нашей страны продали валюты на $1,758 млрд больше, чем купили.