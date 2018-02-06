«Дело чести»: в борьбе с ГАИ гродненец дошел до ООН 4 6.02.2018, 16:33

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Юрий Локтионов

Мужчина хочет вернуть свои водительские права.

Юрий Локтионов уже почти год пытается обжаловать решение гродненской ГАИ лишить его водительских прав. После отказа Верховного Суда, гродненец решил обратиться в комитет ООН по правам человека, сообщает «Белсат».

ДТП, в которое попал Юрий Локтионов, случилось в прошлом году 21 марта. Как рассказывает житель Гродно, когда он разворачивался, другой водитель не смог затормозить на скользкой дороге и врезался в другую машину. К счастью, никто не пострадал и повреждение машины было не критичным.

Ответ из Верховного Суда

«Технически виноват был я. Я даже сначала не заметил, что что-то случилось. Об аварии мне сказал мой пассажир. Я мог просто взять да уехать, но я поступил как нормальный человек. Остановился. Признал свою вину. Я думал, что заплачу только штраф, но приехали сотрудники ГАИ и сказали, что за этот случай меня могут на два года лишить прав. Я взял с работы ходатайство о том, что мне нужен личный транспорт для передвижения, потому что я работаю на двух работах в разных концах города. К этому я еще присоединил свидетельство о третьей группе инвалидности в связи с сахарным диабетом», – рассказывает Юрий Локтионов.

В результате разбирательства Юрия оштрафовали и лишили прав на 3 месяца. Житель Гродно решил обжаловать это решение.

Пока подавал жалобы в суды, истек срок давности

«В ГАИ просто ошиблись, но начальник уже не стал ничего менять, и поэтому я подал в суд. Кроме того, я нашел статью, согласно которой инвалидов нельзя лишать прав за исключением случаев алкогольного опьянения. Но суд это проигнорировал. Тогда я подал в областной суд, они также не удовлетворили мою жалобу. После я подавал в Верховный Суд дважды. Потом я написал в Генеральную прокуратуру, но мне написали, что срок давности уже истек, и мое дело рассматривать не будут, так как на административные дела дается полгода. А как полгода не пройдет, если я каждый раз подаю жалобу в суды, а они полтора месяца ее рассматривают?», – говорит Юрий Локтионов.

Не учли смягчающие обстоятельства?

Юрий уже 20 лет болеет сахарным диабетом, который стал причиной остеоартроза. В судебных ответах указывается, что лишение прав не лишило его возможности движения. Однако сам мужчина считает, что три месяца без прав заметно повлияли на ухудшение его здоровья.

«Несколько раз в год во время ходьбы у меня возникают достаточно сильные боли. Это, по-моему, достаточная причина, чтобы мне передвигаться на своем транспорте, а не на общественном. Также, если поехать в диспансер, где я стою на учете и взять анализы, – они все ухудшились, потому что график нарушился. При диабете очень важно, чтобы режим принятия пищи был одинаков. Грубо говоря, как в армии: три раза в день и в определенное время. В связи с тем, что я три месяца не мог ни на работу вовремя успевать, ни обед съесть, режим нарушился. И если в прошлом году у меня были показатели, как у здорового человека, то теперь сахар в два раза ухудшился. Но суть даже не в этом. Как по мне, здесь на лицо просто наглое нарушение своих же собственных законов», — объясняет житель Гродно.

Юрий полностью возместил ущерб потерпевшим, и они не имеют к нему претензий. Гродненец решил не закрывать глаза на халатность белорусских судов и пишет жалобу в комитет ООН по правам человека. Он говорит, что главное сейчас – привлечь внимание к делу, чтобы такие ошибки не случались больше в отношении других людей, имеющих инвалидность.

«Это просто дело чести. Права я уже в августе забрал назад. Но возмущает такое отношение со стороны государственных органов. Такие ситуации могут возникать у каждого», – добавляет Юрий Локтионов.