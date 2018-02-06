Украинцы в День святого Валентина смогут пожениться ночью 6.02.2018, 16:49

Влюбленные 14 февраля смогут подать заявления о регистрации брака или зарегистрировать брак с 08:00 до 24:00.

В Украине в День святого Валентина, 14 февраля, пройдет акция «Любовь вне времени», в рамках которой все влюбленные смогут подать заявления о государственной регистрации брака или зарегистрировать брак вплоть до полуночи, сообщает liga.net.

Такая возможность будет предоставлена парам 14 февраля 2018 года с 08:00 до 24:00.

Перечень ОРАГСов, где будет доступна такая услуга, опубликован на сайте Минюста.