Центр Минска остался без отопления 1 6.02.2018, 16:47

В районе Михайловского сквера недалеко от железнодорожного вокзала повредился трубопровод.

В связи с этим энергетики временно отключили теплоснабжение в некоторых домах поблизости, пишет tut.by.

— Сегодня персоналом филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» обнаружено повреждение распределительной тепловой сети, поврежден трубопровод диаметром 426 мм 1994 года постройки. В настоящее время ведется откачка воды из проходного канала между тепловой камерой 1637 и тепловой камерой 1637а, — говорится в сообщении на сайте «Минскэнерго».

Сейчас специалисты диагностируют повреждение, поэтому временно отключено теплоснабжение в следующих жилых домах: ул. Бобруйская, 19, 21, 23; ул. Ульяновская, 39, 41; ул. Кирова, 2, 3, 4; ул. Ленинградская, 1, 1а, 3, 5; пер. Михайловский, 4; ул. Свердлова, 22, 24, 26, 32; ул. Ульяновская, 32; ул. Кирова, 1; ул. Ленинградская, 10.

Теплоснабжение также отключили в следующих административных зданиях: ул. Бобруйская, 4, 5а, 6, 7, 9, 11; ул. Свердлова, 24а, 28, 32а; ул. Кирова, 5, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 8 к. 4; ул. Ленинградская, 4, 6, 14, 16, 18; пр. Независимости, 2, 4; пл. Привокзальная, 3, 5, 7; гимназия № 75, ул. Свердлова, 30; станция метро со встроенными помещениями, пр. Независимости, 6; подземный переход № 2, пл. Независимости; пригородные кассы, Привокзальная площадь.

О ходе восстановления теплоснабжения сообщат дополнительно. Энергетики приносят извинения за временные неудобства.