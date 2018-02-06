Якубович - «Радыё Свабода»: Я слишком много знаю 39 6.02.2018, 17:02

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Павел Якубович

Экс-главный редактор «Советской Белоруссии» объяснил, почему не будет писать мемуары.

После более чем 20-летней работы пропагандистом Лукашенко Павел Якубович был сегодня снят диктатором с должности.

В интервью «Радыё Свабода» экс-главный редактор «Совбелии» заявил, что не будет писать мемуары.

«Мне не дадут мемуары дописать, думаю. Я слишком много знаю, чтобы писать мемуары. Хочу пожить тихой частной жизнью, потому что очень много знаю».