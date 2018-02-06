The Associated Press прогнозирует 4 медали для Беларуси на Олимпиаде-2018 1 6.02.2018, 17:09

Американское издание предсказывает белорусам медали в биатлоне и фристайле.

The Associated Press (AP) спрогнозировало 4 медали для сборной Беларуси в Пхенчхане-2018, пишет «Трибуна».

По мнению агентства, серебро для Беларуси выиграют биатлонистка Надежда Скардино (индивидуальная гонка), а также фристайлисты Антон Кушнир и Анна Гуськова.

Бронзу возьмет биатлонистка Дарья Домрачева в индивидуальной гонке.

Отметим, что в женском биатлоне агентство отдает золотые медали Дальмайер (спринт, масс-старт, индивидуальная гонка), Мякяряйнен (гонка преследования), Германии (эстафета).

Прогноз составляли журналисты The Associated Press.

Ранее, прогноз на Игры опубликовала компания Gracenote, которая отдала белорусским спортсмена 2 медали Олимпиады.