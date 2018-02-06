Кремлевские финты 6 Илья Мильштейн

6.02.2018, 17:13

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Илья Мильштейн

Фото: snob.ru

Почему занервничали российские беженцы-толстосумы.

Игра в одно касание - одна из самых тонких в спортивных состязаниях и эстетически выигрышных. Прямо душа радуется, когда смотришь, как форварды обмениваются элегантными мгновенными пасами, прорываясь к воротам. А бывает и так, что мяч или шайба, отскочив от ноги защитника, возвращается к нападающему и поди пойми - это была случайность или мастерская игра в стенку. В любом случае - забавно, изящно, красиво.

В политике иногда наблюдаем те же финты.

Не успел Бен Уоллес, британский министр по делам безопасности, объявить войну россиянам, прожигающим в Англии свои незаконные активы, как его тут же поддержали российские дипломаты в Лондоне. Мол, давайте сажать их вместе, господа! А едва отдельные потенциальные жертвы сговора Даунинг-стрит с Кремлем начали отчаиваться, к ним с утешительным словом поспешил наш бизнес-омбудсмен Борис Титов. Исполняя свою давнюю мечту, связанную с возвращением на Родину ее заблудших сынов, он встретился с некоторыми из них и часа четыре уговаривал вернуться. Предлагая писать письма на его адрес и выражая готовность эти письма прочесть, а потом порешать вопросы с Владимиром Владимировичем. И если верить омбудсмену, кое-кто из находящихся в розыске уже внял его советам, и список передан президенту РФ, и он того гляди их всех простит.

Игра захватывает. Причем красотой комбинаций мы услаждаемся вне зависимости от того, кто за кого играет. Намерены ли британские власти вместе с российскими устраивать облаву на предпринимателей, общими усилиями загоняя их туда, где ограбленных и объявленных в розыск обещают помиловать. Или, что куда вероятней, кремлевское начальство играет в стенку с англичанами, используя выгодный момент. Дабы отфутболить домой тех, кому посчастливилось спастись от тюрьмы, и теперь оказавшихся между двух огней. Между новым британским законом, согласно которому эмигранты должны объяснять происхождение своих богатств, и милосердным Отечеством.

На Западе они под подозрением благодаря мудрой внешней политике РФ, что проявляется по-разному: и в "кремлевском докладе" Минфина США, и в речах английского министра, грозящего обрушить "всю административную мощь" Соединенного Королевства на головы беженцев-толстосумов. А России просто нужны деньги, которые они сумели вывезти, чего и Титов не скрывает, заранее извещая об условиях сделки: вы нам возмещаете "предполагаемый ущерб" - мы вас амнистируем. Спрашивается - куда им податься?

Запад напуган и разозлен, и можно почти не сомневаться в том, что у некоторых граждан возникнут проблемы. Пожалуй, проблемы разрешимые, поскольку выдачи с Темзы нет, но все-таки объяснять происхождение активов придется, а это процедура малоприятная. Особенно в тех случаях, когда объяснить затруднительно. С другой стороны, еще обидней нашим соотечественником будет расставаться и с деньгами, и с видом на жительство в той же Великобритании. Потому вряд ли хоть кто-нибудь из вменяемых людей захочет вернуться в Россию. А поскольку вменяемых людей среди наших миллионеров и миллиардеров на Западе подавляющее большинство, то они, как говорится, опять выберут свободу. Даже если за нее опять потребуют денег - помимо тех, что уже вложены. Свобода того стоит.

Так что и непонятно, кто там у Титова в списке. Не исключено, что некие товарищи, которые давно уже заняты бизнесом весьма специфического свойства и которых пришла пора эвакуировать. К тому же, по достоинству оценивая красоту игры, нельзя не заметить и некоторой несогласованности в действиях российской команды. Омбудсмен старается, завлекает и зазывает, а дипломаты российские в Лондоне ставят ему подножку. Желая поиздеваться над англичанами и выражая надежду, что в Лондоне будут прислушиваться к запросам Генпрокуратуры РФ, они отпугивают и тех немногих простодушных беглецов, которые, быть может, подумывают о возвращении. Теперь наверняка подумают еще раз - и устрашатся, и с ностальгией будет покончено.

Впрочем, помимо искусства распасовки мы ценим в спорте и мастерство индивидуальной игры. А эту игру омбудсмен Титов ведет уже давно, с момента вступления в должность, когда он еще заботился об "инвестиционном климате" в России и осторожно уговаривал Путина освободить людей, посаженных за экономические преступления. Начиная с Ходорковского. Иногда их освобождали, включая того же МБХ, однако сведений о том, что Владимир Владимирович хоть раз прислушался к мнению Бориса Юрьевича, не имеется. С тех пор климат посуровел настолько, что о привлечении западных инвесторов никто уже не помышляет, остается разве что, мягко шантажируя и суля невкусные пряники, приглашать уехавших. По крайней мере так это событие преподносится в новостных сводках.

По свидетельству же Евгения Чичваркина, одно из самых знаменитых наших беглецов, олигарха, дегустатора и грубияна, на встрече с Титовым домой "никто не просился, никто и на Родину не звал". Да и как позовешь того же виночерпия, когда он уже далеко не в первый раз выражает готовность "вернуться на Родину в гробу или когда в гробу будет Путин", и это преобладающее в русском Лондоне отношение к репатриации ни для кого не является секретом. Оттого сама собой возникает версия, что кандидат в президенты Титов, человек весьма информированный и не склонный предаваться иллюзиям, в столице Великобритании более всего играл за себя. То есть выполнял ответственное поручение, точно зная, что верить ему никто не станет, но начальство в Москве оценит его старания. Шутка ли, "список", пусть и анонимный, и липовый.

Пропагандистская цель достигнута, шума вокруг его визита в Лондон довольно много, а большего и не требовалось. Так что до президентских выборов омбудсмена скорее всего допустят, в знак благодарности за красивую игру на чужом поле. А это можно считать настоящей победой для человека, вернувшегося из Лондона в Москву.

Илья Мильштейн, «Грани»