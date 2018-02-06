Международные профсоюзы раскритиковали лукашенковский декрет о «тунеядцах» 2 6.02.2018, 17:26

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Фото: svaboda.org

Декрет №1 фактически лишит белорусов социальной защиты.

25 января 2018 года принят декрет № 1 «О содействии занятости населению», который заменил скандальный декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», который получил название декрет о «тунеядцах» и вызвал массовые протесты в начале прошлого года, пишет praca-by.info.

Членские организации Глобального союза IndustriALL высказывают опасения по поводу нового декрета.

Согласно декрету, с 1 января 2019 года неработающие граждане будут производить оплату субсидируемых государством услуг по их полной стоимости. Конкретный список таких услуг определит правительство к 1 апреля 2018 года. Таким образом, в новом декрете остается концепция наказания безработных за то, что они не смогли трудоустроиться. Декрет, скорее всего, приведет к дальнейшему обнищанию людей, которые уже страдают от безработицы.

Большинство профсоюзов считает, что новый декрет не будет должным образом учитывать интересы белорусских работников и фактически лишит граждан социальной защиты и демотивирует их в получении достойной заработной платы и хороших условий труда.

По утверждению одной членской организации IndustriALL: «Создается впечатление, что надо всех желающих трудоустроить, а о зарплате ни слова. Работа ради работы. В декрете № 1 не предусматривается мотивация к высокопроизводительному и качественному труду. К какой категории относить тех граждан, а их более 700 тысяч, которые работают за пределами Беларуси и заработанные деньги привозят семьям? А что делать с домохозяйками, которые воспитывают своих детей? Раньше они были причислены к тунеядцам».

Заместитель генерального секретаря Глобального союза IndustriALL Кемаль Озкан сказал:

«По-видимому, никаких существенных изменений в принятом декрете не произошло, поскольку его основная структура остается такой же, как и раньше. Позорно, что белорусские работники продолжают страдать от бессмысленных решений, принимаемых правительством.

Мы солидарны со всеми работниками в Беларуси. Мы решительно поддерживаем соблюдение основных прав профсоюзов и демократию в стране. Тем не менее, независимые профсоюзы, в частности профсоюз РЭП и его руководство, по-прежнему подвергаются преследованию за их демократическую оппозицию политике и решениям, которые, как мы считаем, не приводят ни к чему хорошему в стране».