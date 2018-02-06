Фотограф доказал, что из каждого снимка можно сделать шедевр 1 6.02.2018, 17:37

Сделать красивый снимок непросто, а сделать невозможно красивый снимок еще сложнее.

Но современные технологии приходят на помощь — и тогда начинается волшебство. Питер Стюарт (Peter Stewart) — не только всемирно известный фотограф с тысячами подписчиков и миллионами просмотров, но еще и настоящий волшебник фотошопа. С помощью графического редактора любой кадр он превращает в настоящее произведение искусства, пишет bigpicture.ru.

«Я стараюсь привнести в цифровую фотографию долю фантастики и сюрреалистичности», — говорит Питер. Он считает, что фоторедакторы только помогают сделать кадры еще более завораживающими, так почему бы этим не воспользоваться?

Предлагаем взглянуть на работы фотографа до и после обработки и убедиться: без таланта здесь не обошлось.