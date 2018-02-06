На белорусском рынке недвижимости ожидается рост цен 6 6.02.2018, 17:40

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Причины этому не только экономические.

Как заявил «Ежедневнику» руководитель группы компаний «Твоя столица» Владимир Давидович, ожидаемый рост в 2018 году - это продолжение трендов 2017 года, когда после затяжного падения началось постепенное восстановление более-менее устойчивого спроса как на рынке жилья, так и на рынке офисной недвижимости.

Цены на жилье будут медленно расти

Люди будут брать кредиты, если их стоимость не будет превышать 15% годовых. Это чисто психологический фактор: при ставке свыше 15% в год придется выплачивать в виде процентов почти пятую часть от основной суммы долга. Даже если в стране высокая инфляция, и номинальная зарплата растет, человеку страшно думать о таких суммах.

Еще один фактор, который в 2018 году может привести к росту стоимости квадратного метра – сокращение количества вводимых в эксплуатацию площадей. Спад на рынке жилья в 2015-2016 годах привел к уменьшению объемов строительства. Поэтому в текущем году и в Минске, и в Беларуси в целом будет введено в эксплуатацию даже меньшее количество новых площадей, чем в кризисном 2016 году. А сокращение предложения, как известно, неизменно приводит к некоторому росту цены.

"Если говорить о перспективе нескольких лет, то можно ожидать, что цена на квадратный метр жилья средних типовых потребительских качеств в Минске вырастет до 1400-1500 долларов. Это произойдет в случае, если зарплата продолжит расти и достигнет в столице 700-750 долларов в эквиваленте. В случае, если кредиты будут менее доступными, чем сегодня, при том же уровне зарплат стоимость квадратного метра будет несколько меньшей", - уверен Владимир Давидович.

Помимо экономических, на рынок жилья будут продолжать оказывать влияние демографические и социальные факторы. Сейчас на одного человека в Минске приходится 22.4 квадратных метров жилья. В Стокгольме этот показатель составляет 40 метров, и при таком уровне обеспеченности там уже практически ничего не строится: все потребности покрывает вторичный рынок. При нынешнем уровне жизни в Минске потребность в новых новостройках отпадет при наличии 27-28 квадратных метров жилой площади на человека. Такой уровень обеспеченности жильем может быть достигнут через 6-7 лет в случае, если не будет принято решение о сносе устаревшего жилого фонда, как это недавно произошло в Москве.