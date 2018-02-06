В Германии профсоюз добился 28-часовой рабочей недели и повышения зарплат 9 6.02.2018, 18:14

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Немецкие металлурги нашли компромисс между рабочими и нанимателями.

Немецкий профсоюз IG Metall, который с начала прошлой недели вывел работников различных компаний на серию предупредительных забастовок, и работодатели нашли компромисс.

О его условиях сообщает Focus.

«После 13 часов переговорного марафона его участники со стороны металлургической и электротехнической промышленности договорились рано утром вторника в Баден-Вюртемберге», - информирует СМИ.

Руководство профсоюза IG Metall и ассоциации работодателей Suedwestmetall провели 6 раундов переговоров, по итогам которых последние согласились с повышением зарплаты на 4,3% в течение 27 месяцев и выплатой ежегодных разовых платежей. Кроме того, на протяжении 2 лет сотрудники смогут сократить свою рабочую неделю до 28 часов. В свою очередь, компании смогут набрать новых сотрудников, заключив с ними контракты на условиях 40-часовой рабочей недели.

IG Metall настоял на том, чтобы работники получали единовременные платежи в размере 100 евро в месяц с января по март 2018 года в дополнение к увеличению оплаты. Кроме того, будет новая тарифная надбавка в размере 27,5% от ежемесячного дохода и фиксированная сумма в 400 евро в год с 2019 года. Впрочем, профсоюз согласился, что последнее условие может быть отменено «в трудные экономические времена».

Участники переговоров надеются, что новая система будет гибкой, но хотят в течение 2 лет посмотреть, сколько на самом деле сотрудников воспользуются возможность перейти на 28-часовую рабочую неделю или на контракты на 40 часов в неделю. После этого периода, очевидно, в схему могут быть внесены изменения.

Акции протеста проходили на прошлой неделе в различных городах страны, на них вышли как рабочие Ford в Кельне и поставщики автомобильной техники в Баварии и Баден-Вюртемберге, так и работники компании Bosch с заводов по всей Федеративной Республике, всего на 275 предприятиях. Изначальное требование было - 8%-е повышение зарплаты за 27 месяцев для 3,9 млн инженеров и работников металлургии

Самый большой профсоюз промышленности в стране, IG Metall, объединяет 2,4 млн человек. До этого большой победой профсоюза, завоеванной благодаря предупредительным забастовкам в 1994 году, стало введение 35-часовой рабочей недели, до этого была 40-часовая.