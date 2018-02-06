«Луч» сделал часы, очень похожие на Rolex 25 6.02.2018, 18:50

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Совпадение двух моделей заметили в соцсетях.

Почти одинаковым дизайн оказался у часов Rolex Submariner и часов «Луч» №929537391. Цифры, дизайн, даже часовые стрелки одинаковые.

Тем не менее, начальник отдела продаж ОАО «Минский часовой завод» Василий Желдак говорит «Еврорадио», что при создании этой модели они не ориентировались на других производителей, а совпадение дизайна называет «непредумышленным»:

«Модель создавалась без оглядки на какие-то существующие модели у известных брендов. Это довольно популярный дизайн. Но даже если они и похожи на Rolex, то, я думаю, не только на них. Это как сравнивать автомобили, у них четыре колеса и принцип у всех одинаковый. Насчет лицензии мы как-то даже и не думали. Совпадение каких-либо деталей абсолютно неумышленное».

Вы можете самостоятельно сравнить часы от «Луч» и от Rolex.