Госдеп США обвинил правителя в нарушении конституции 2 6.02.2018, 19:10

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США призвали правителя соблюдать конституцию и верховенство права.

США "обеспокоены и разочарованы" тем, что президент Мальдив Абдулла Ямин объявил чрезвычайное положение в стране.

Об этом 5 февраля заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт, передает gordonua.com cо ссылкой на официальный сайт Госдепа.

В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что введение режима ЧП дает широкие полномочия силам безопасности арестовывать и задерживать подозреваемых, запрещает публичные собрания и приостанавливает действие некоторых статей конституции Мальдив.

"Президент, армия и полиция не выполнили законное решение Верховного суда, вопреки Конституции и верховенству закона", – подчеркнули в Госдепе.

Нойерт добавила, что ррезидент Мальдив был избран в 2013 году при поддержке широкой коалиции, однако начал бороться с ней, помещая в тюрьму или высылая всех крупных оппозиционных политических деятелей.

"Он пересматривал законы, чтобы подорвать права человека, особенно свободу выражения мнений, и ослабил институты правительства увольняя должностных лиц, которые отказываются выполнять его распоряжения, противоречащих мальдивскому законодательству", – говорится в обращении.

В США призывают президента Ямина, армию и полицию соблюдать верховенство закона, выполнять постановление Верховного суда, обеспечить полное и надлежащее функционирование парламента и восстановить конституционные права жителей Мальдив.

4 февраля в Мальдивской Республике военные окружили парламент. Это произошло сразу после того, как местная оппозиция, имеющая большинство в парламенте, потребовала отставки министра юстиции и генерального прокурора страны.

В частности, оппозиция обвиняет их в отказе выполнять решение Верховного суда об освобождении и снятии обвинений в терроризме с политических заключенных и беженцев, среди которых экс-президент Мальдив Мохамед Нашид.

5 февраля Ямин объявил в стране чрезвычайное положение на 15 дней. Также стало известно о задержании Нашида.

6 февраля полиция задержала двух судей Верховного суда, в том числе главу судебной инстанции Абдулу Саида.