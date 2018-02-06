Фотофакт: Облава на рынке в Лебяжьем 6.02.2018, 19:27

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Свидетелем «зачистки» стал фотокорреспондент одного из СМИ.

На минском рынке «Ждановичи» в районе торгового городка «Лебяжий» сотрудники в штатском задержали и поместили в автозак несколько человек. Свидетелем «зачистки» стал фотокорреспондент «Радыё Свабода».

Как говорят сами торговцы, подобные рейды правоохранителей регулярные, особенно на так называемом «поле чудес», где продаются подержанные вещи.

«[Рейды] случаются периодически, - говорит предприниматель Алесь Толстыко, который работает на «Ждановчиах». - Приезжал ОМОН с оружием, когда люди защищались от конфискации, прятались в подсобках. Иногда пытались забрать бытовую технику, а потом оказалось, что точку «крышуют» влиятельные люди. Гоняют торговцев из Азии, особенно кто «стоит» на золоте. Но отчасти это касается так называемого «поля чудес». Там чем только из-под полы не приторговывают. Возможно, поступил сигнал».