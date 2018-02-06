Геннадий Гудков: Марш Немцова состоится при любой погоде 1 Геннадий Гудков, «Эхо Москвы»

6.02.2018, 19:58

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Мэрия Москвы готова предложить приемлемый маршрут.

Марш Немцова состоится именно 25 февраля. По имеющимся сведениям, Мэрия намерена согласовать его на эту дату и предложить более-менее приемлемый маршрут, хотя наверняка по этому поводу будут еще серьезные споры. Если все так, это, в целом, шаг властей в правильном направлении. Надеюсь, что это — своеобразный отклик на письмо мэру Москвы, подписанное практически всеми лидерами оппозиции, а также правозащитниками, деятелями культуры и просто известными людьми, уважавшими Бориса Немцова. Это означает, что у организаторов Марша будет больше времени для его подготовки. Конечно, формальная заявка будет подана в Мэрию в соответствии с процедурой закона.

На этом позитивном фоне остается без какой-либо вменяемой реакции Кремля еще одно коллегиальное обращение в адрес президента России с предложением вернуться к вопросу об увековечивании памяти политика, подло убитого по политическим мотивам три года назад практически на Красной площади. Игнорировать предложение общественного Оргкомитета возобновить диалог на эту тему — плохой тон, который показывает истинное отношение власти к своим политическим оппонентам. Какими бы ни были разногласия с Борисом Немцовым, они существовали исключительно в правовом поле политической деятельности в России.

Отказываясь от диалога по увековечивании памяти политика, который однозначно вошел в историю России как яркий и талантливый государственный деятель, власть также показывает дурной пример наиболее радикальной и реакционной части общества, исповедующей острую конфронтацию и силовые действия вместо политической борьбы и поиска компромиссов. Вот почему с пугающей регулярностью происходят срывы табличек с дома, где жил Немцов, а также регулярные и шокирующие по своей бесцеремонности «зачистки» его мемориала на Москворецком мосту.

Несмотря на происходящее, мы все же надеемся, что эта тенденция будет переломлена. Это ничего не стоит для власти, но чрезвычайно важно для обстановки в стране, которая продолжает неуклонно радикализироваться и обостряться.

Геннадий Гудков, «Эхо Москвы»