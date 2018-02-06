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Юрий Альберс: В сборной Беларуси Бьерндален будет участвовать в откатке лыж

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  • 6.02.2018, 20:23
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Юрий Альберс
Фото: mst.by

Старший тренер сборной Беларуси рассказал о задачах известного норвежского биатлониста в нашей сборной.

Старший тренер сборной Беларуси Юрий Альберс рассказал о задачах Оле-Эйнара Бьерндалена в национальной команде нашей страны.

«Даем возможность Дарье Домрачевой быть в комфортном состоянии. Бьерндален спрашивает, что ему нужно делать. Больше будет участвовать в откатке лыж» , — цитирует Альберса «Прессбол».


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