ЕС: Качество российской нефти из нестабильного стало «просто плохим» 13 6.02.2018, 20:27

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Фото: AFP

Европейские переработчики недовольны резким падением качества российской нефти.

Покупатели и трейдеры в Европейском союзе жалуются на резкое падение качества российской нефти сорта Urals, что может привести к падению спроса на нефть из России. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на восемь источников на энергетическом рынке.

Собеседники агентства сообщили, что экспортная марка российской нефти, которая поступает по трубопроводу "Дружба" и отгружается танкерами через порты Балтийского и Черного морей, регулярно выходит за пределы ГОСТа, передает gordonua.com.

Основной проблемой является повышенное содержание серы в нефти, которую Россия поставляет на нефтеперерабатывающие заводы в Германии, Чехии, Словакии и Венгрии.

По данным измерительных станций, по северной ветке "Дружбы" Россия продавала нефть, в которой содержание серы было на 0,15% выше допустимого. В морских поставках Urals содержание серы остается в норме, однако не соответствует стандартам ее плотность.

Источник на европейском НПЗ сообщил, что в прошлом году из-за нестабильного качества российской нефти пришлось покупать больше легкой нефти для смешения с Urals. Однако теперь из нестабильного оно стало "просто плохим".

Трейдер на рынке Urals заявил, что нефтяники не могут переработать нефть такого качества. Поэтому встал вопрос уменьшения количества закупаемой в РФ нефти или снижения ее цены.

Другие переработчики в Европе утверждают, что проблема с российской нефтью известна давно, однако раньше не стояла так остро.

Вице-президент польской PKN Orlen Кочальский заявил, что концерн потребует снижения цены Urals в случае стабильного ухудшения качества сырья.

Источник в российской нефтяной отрасли пояснил Reuters, что улучшить ситуацию можно за счет ввода в эксплуатацию новых месторождений в Восточной Сибири, однако по соглашению со странами ОПЕК Россия сократила добычу на 300 тыс. баррелей в сутки и ввод новых скважин пришлось отложить.

Представитель компании "Транснефть" Игорь Демин утверждает, что содержание серы и плотность нефти находятся в рамках нормативов и жалоб от конечных потребителей пока не поступало.

Источники Reuters утверждают, что РФ в 2018 году переориентировала крупные потоки наиболее качественной нефти из ЕС в Китай, чтобы укрепиться на китайском рынке. Из-за этого качество основного российского экспортного сорта резко упало.

25 мая 2017 года страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти еще на девять месяцев – до марта 2018 года.