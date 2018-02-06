Новые модели iPhone получат поддержку двух SIM-карт? 6.02.2018, 20:41

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В 2018 году Apple готовится представить сразу три смартфона.

Известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что Apple откажется от модемов Qualcomm в пользу продукции Intel. Также сообщается, что «яблочная» корпорация ожидает высокий спрос на самую бюджетную модель среди своих смартфонов 2018 года. Аналитик полагает, что все грядущие iPhone получат модификации с поддержкой двух SIM-карт, передает trashbox.ru.

Согласно многочисленным утечкам, в 2018 году Apple готовится представить сразу три смартфона: преемника iPhone X с прежней диагональю дисплея (5,8 дюйма), его увеличенную версию с экраном на 6,5 дюйма, а также бюджетную модель с 6,1-дюймовым дисплеем типа LCD. Компания Apple делает большую ставку именно на последний из вышеописанных iPhone. По заявлениям Минг-Чи Куо, все iPhone 2018 года получат модемы от Intel.

Самым интересным заявлением китайского аналитика стала информация о появлении модификаций смартфонов с поддержкой двух SIM-карт. Различные утечки уже достаточно давно предсказывали появление двух «симок» в iPhone, но эти слухи всегда оказывались ложными. Остается надеяться, что информация от Минг-Чи Куо является достоверной и в смартфоны от Apple наконец можно будет устанавливать две SIM-карты.

Слухи об использовании двух SIM-карт не вызывают доверия, поскольку Apple является приверженцем технологии электронных «симок» — eSIM. Вероятнее всего, если в iPhone и появится возможность пользоваться услугами двух операторов одновременно, то только благодаря комбинации из стандартной SIM-карты и eSIM. К сожалению, электронные «симки» не поддерживаются в России, и вряд ли эта ситуация изменится в ближайшем будущем.