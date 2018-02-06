Bloomberg: У олигархов из «кремлевского списка» начались проблемы с банками 6.02.2018, 20:46

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Публикация «кремлевского доклада» побудила многие банки усилить контроль за транзакциями его фигурантов.

Российские миллиардеры начинают сталкиваться с дополнительными проверками при проведении некоторых финансовых операций после публикации в США списка богатых россиян, обозначенных как союзники президента РФ Владимира Путина.

Об этом пишет Bloomberg (перевод - censor.net).

Как сообщил агентству один из фигурантов списка на условиях анонимности, он обеспокоен будущим сделки с иностранными партнерами, которая должна быть закрыта в ближайшие месяцы.

Другой участник «кремлевского доклада» сказал, что его репутация серьезно пострадала после публикации списка.

Компания Financial Integrity Network, которая консультирует банки и другие предприятия по вопросам незаконных финансовых угроз, призвала клиентов тщательно изучать транзакции с участием любого из фигурантов доклада.

Фирма предложила рассматривать их как «политически влиятельных лиц» и применять к ним требования, которые отражают более высокий риск участия в взяточничестве или коррупции из-за их позиции и влияния.

По словам источников агентства, публикация «кремлевского доклада» также побудила некоторые банки усилить контроль за транзакциями его фигурантов.

В то же время, несколько россиян из списка публично заявили, что не ожидают каких-либо его последствий для бизнеса или личных отношений. Так, глава госбанка «ВТБ» Андрей Костин заявил, что из-за его попадания в список ничего не изменилось и что у него нет офшорных счетов.

Как сообщалось, 30 января 2018 года Минфин США представил «кремлевский доклад» о чиновниках и бизнесменах, близких к президенту России Владимиру Путину. Всего в список попали 210 человек - 114 чиновников и 96 бизнесменов. Попадание в этот перечень не означает автоматического введения санкций. При этом американский министр финансов Стивен Мнучин объявил, что новые ограничительные меры в отношении России будут введены в ближайшем будущем.