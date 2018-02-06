О синагоге в Слониме написала The Guardian 6.02.2018, 21:01

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Синагога в Слониме была построена в 1642 году.

В популярной британской газете The Guardian появилась статья «План спасения синагог Европы получает громкую поддержку».

В статье идет речь о спасении самых ценных синагог Европы, которые будут реставрироваться, передает «Радыё Рацыя».

Одной из первых будет восстановлена синагога в Слониме, построенная в 1642 году.

Кстати, как пишет The Guardian в Слониме до Второй мировой войны проживали 17 тысяч евреев, выжили только 200.

После войны синагога в Слониме использовалась под склады, магазины и кафе.

В 2001 году самый старый памятник был передан в собственность иудейского религиозного объединения в Республике Беларусь. В синагоге предполагалось открыть республиканский музей еврейского искусства. Некоторое время она реставрировалась, но реставрация давно прекратилось. Синагога в центре Слонима сегодня потихоньку разрушается.