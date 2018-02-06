В Беларуси в 2017 году за «пьяную» езду изъяли 861 легковой авто 4 6.02.2018, 21:15

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Также были конфискованы 2 грузовика, 17 тракторов, 39 мопедов и 48 мотоциклов.

В 2017 году за преступления, предусмотренные ст. 317-1 Уголовного кодекса («Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения освидетельствования»), наказания получили более тысячи человек. Помимо прочего, специальной конфискации подверглись их транспортные средства. Такую информацию сегодня опубликовала Генеральная прокуратура, передает «Онлайнер».

В прошлом году специальная конфискация была применена в отношении 39 мопедов (скутеров), 48 мотоциклов, 861 легкового автомобиля, 2 грузовых автомобилей, 17 тракторов, 28 транспортных средств сельскохозяйственного и иного назначения.

Как отметили в Генпрокуратуре, 568 легковых авто из этого числа принадлежали по праву собственности обвиняемым людям, 174 машины фактически принадлежали обвиняемым, но были зарегистрированы на других людей, 138 автомобилей являлись собственностью иных граждан, 15 транспортных средств (1,5%) принадлежали юридическим лицам, в том числе 4 — юридическим лицам государственной формы собственности, а две машины и вовсе не были зарегистрированы в установленном порядке.

В Генеральной прокуратуре подчеркнули, что количество конфискованных транспортных средств в 2017 году уменьшилось по сравнению с 2016 годом почти на 20% (в 2016 году было конфисковано 1247 авто, мотоциклов и прочей техники, а в 2017 — 995 транспортных средств).

— Динамика применения указанной уголовно-правовой меры свидетельствует о повышении ее профилактического влияния, — считают в Генпрокуратуре.

Напомним, что специальная конфискация авто применяется в том случае, если человек попался пьяным за рулем повторно в течение года после наложения административного взыскания за такое нарушение. Помимо этого, по ч. 1. ст. 317-1 Уголовного кодекса предусмотрено наказание вплоть до двух лет лишения свободы.