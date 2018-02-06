Итальянские ученые рассказали о пользе кофе 6.02.2018, 21:25

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Специалист по питанию из Катанийского университета собрал все исследования о влиянии кофе на здоровье человека.

Только итальянские ученые могли всерьез и окончательно изучить свойства кофе и выяснить, что кофейные напитки являются частью здоровой диеты.

Специалист по питанию из Катанийского университета в Италии Джузеппе Гроссо и его коллеги собрали все исследования о влиянии кофе на здоровье человека и проанализировали все доказательства «вредности» и «пользы». Результаты они представили в журнале Annual Review of Nutrition, передает sundaynews.info.

Ученые рассмотрели 127 серьезных исследований о кофе, обнаружив, что ни одно из них не предоставило убедительных доказательств благотворного влияния напитка на организм человека. Однако в некоторых работах утверждалось, что употребление кофе помогает снизить риск возникновения онкологических заболеваний до 20%, сердечно-сосудистых заболеваний — до 5%, а также болезни Паркинсона и диабета II типа — до 30%. Кроме того, пристрастие к кофе, как утверждается в одном исследовании, помогает снизить уровень смертности от любой причины.

Совершенно точно известно, кому следует быть осторожными с кофе — беременным женщинам. Некоторые исследования обнаружили связь между употреблением бодрящего напитка и повышенным риском выкидыша. Гроссо объясняет, что у плода отсутствует фермент, который способен расщеплять кофеин, поэтому вещество только накапливается в формирующемся организме, пока мать пьет любимый кофе.

Что касается свойств кофе, которые якобы снижают вероятность развития раковых клеток, Гроссо уточнил, что эта «суперсила» работает исключительно среди некурящих людей.

Итальянские ученые резюмируют, что любителям кофе можно смело оправдывать свою «зависимость» двумя основными причинами. Во-первых, кофейные зерна содержат фитохимические вещества, обладающие антиоксидантным и противовоспалительным эффектом.

Во-вторых, кофеин и антиоксиданты оказывают специфическое влияние на ферменты, регулирующие функцию печени, выработку инсулина и восстановления ДНК. Это помогает защититься от болезни Паркинсона, онкологии и диабета.

Иронично, отмечает Гроссо, что для самих итальянцев все, что не является эспрессо, называется «грязной водой» и непригодно к употреблению. Большинство жителей Италии получают ничтожное количество кофеина (до 75 мг в день, когда норма должна превышать 350 мг).