Первый запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy: почему это важно 5 6.02.2018, 21:55

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SpaceX готовится к тестовому запуску самой мощной ракеты в мире.

Частная космическая компания SpaceX во вторник 6 февраля готовит первый запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, «самой мощной ракеты в мире».

Если пуск произойдет успешно, американская фирма укрепит свое лидерство в космической отрасли благодаря самой грузоподъемной ракете, пишет currenttime.tv.

В 2017 году SpaceX уже обогнала ближайшего конкурента, российский Роскосмос, по числу успешных запусков: 18 против 16. В случае успеха Falcon Heavy компания сможет доставлять на орбиту новые грузы дешевле конкурентов и выводить туда сверхтяжелые спутники.

Пуск должен произойти между 21.30 и 00.30 (по Минску). Следить за ним можно здесь:

Ракета-носитель Falcon Heavy стартует на орбиту между Землей и Марсом вокруг Солнца с площадки LC39А на мысе Канаверал, штат Флорида, США. Именно отсюда к Луне запускали в 1969 году «Аполлон-11».

На борту не будет людей: лишь автомобиль Tesla Roadster основателя SpaceX, Илона Маска. За рулем будет сидеть манекен в пока официально не представленном скафандре компании. В колонках будет играть Space Oddity Дэвида Боуи.

Вот как это будет выглядеть, по версии SpaceX:

«Я буду считать успехом, если она (ракета – прим.) просто поднимется вверх и не разнесет пусковую площадку вдребезги. Все-таки это ведь эквивалент 4 миллионов фунтов динамита», – цитирует Маска АР.

Falcon Heavy сможет доставить на низкую околоземную орбиту до 64 тонн груза: почти втрое меньше, чем Протон-М (23 тонны). Лишь ракета Saturn V, использовавшаяся для полетов на Луну (последний запуск – в 1973 году) превосходила её по мощности и грузоподъемности. SpaceX планирует повторно использовать ступени Falcon Heavy, что может заметно уменьшить стоимость пусков.

Falcon Heavy впервые анонсировали в 2011 году.

В SpaceX говорят, что эта тяжелая ракета задумывалась для доставки людей на Луну и Марс. Она использует три разгонных блока от Falcon 9, основной ракеты SpaceX, и в сумме насчитывает 27 двигателей.

Два из трех разгонных блоков уже использовались для запусков в 2016 году. Компания рассчитывает, что все три блока приземлятся отдельно после сегодняшнего старта для дальнейшего повторного использования.

SpaceX собирается отправить людей к Марсу к 2024 году. Для этого будет использоваться еще более тяжелая ракета BFR.