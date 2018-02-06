Китайский двигатель для новейшего боевого корабля РФ сломался 9 6.02.2018, 22:22

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Фото: korabel.ru

Первоначальный проект предусматривал установку немецких двигателей.

Сдача малого ракетного корабля проекта 21 631 «Вышний Волочек» затягивается из-за неисправностей в китайском высокооборотном судовом дизеле CHD622V20, сообщает портал FlotProm со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Сейчас инженеры в тесном сотрудничестве с флотом устраняют проблемы. В ближайшее время придут элементы системы двухступенчатого турбонаддува и недочеты устранят», — рассказал источник.

Первоначальный проект предусматривал установку немецких двигателей MTU 16V4000M90. Однако из-за прекращения поставок, вызванного санкциями, дизели MTU установили только на пять кораблей, переданных флоту в 2014—2015 годах.

На оставшиеся корабли серии командование ВМФ решило поставить китайские дизели — 20-цилиндровые CHD622V20 мощностью 3200 кВт, передает tut.by.

Двигатель из КНР для кораблей проекта 21 631 — это лицензионная копия немецкого дизеля Deutz TBD622, при этом компания-производитель Deutz-MWM уже ушла с рынка.

Проблема в том, что этот мотор немцы создавали для гражданских судов, где совсем другие нагрузки на энергоустановку, и «военно-морские» скоростные режимы он просто не потянет, что обязательно проявится в будущем.

По словам конструктора ПАО «Звезда» Александра Архипова, по сравнению с MTU, которые успели поставить на первые «Буяны-М», китайский двигатель менее надежен и потребляет больше топлива.