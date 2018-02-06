Правозащитники: Жизнь Михаила Жемчужного под угрозой 4 6.02.2018, 22:38

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МИХАИЛ ЖЕМЧУЖНЫЙ

ФОТО: RFE/RL

Политзаключенного избили в Горецкой колонии №9.

Правозащитники центра «Весна» узнали, что политзаключенного Михаила Жемчужного избили в Горецкой колонии №9.

По данным правозащитников, 24 января днем политзаключенного оставили без охраны и надзора в коридоре санчасти, где он был избит другим осужденным – в черных очках, вязаных черных перчатках и шапке.

Михаил Жемчужный был захвачен нападающим левой рукой за горло и получил несколько ударов по голове. При этом нападающий выразил угрозу, что если встретит Жемчужного в колонии – «распустит на нитки».

По данному инциденту политзаключенный подал жалобу в прокуратуру Могилевской области.

Также правозащитники сообщают, что 19 января Жемчужному дали трое суток ШИЗО за якобы обнаруженную в его камере пыль. Это уже 18-е взыскание со времени заключения Михаила Жемчужного в колонии №9 г. Горки.

По мнению политзаключенного, администрация колонии решила изменить тактику, и теперь взыскания будут выноситься не за отказы идти в отряд, сформированный из заключенных с «низким статусом», как это происходило на протяжении последнего полугодия, а за «нарушение правил личной гигиены» – будут предъявлять претензии к форме одежды, уборке камеры и тому подобное.

Михаил Жемчужный активно обжалует вынесенные ему взыскания. Он направил в Управление департамента исполнения наказаний по Могилевской области жалобу на вынесенные в сентябре и октябре 2017 года взыскания: 4 сентября – один месяц помещения в помещение камерного типа, 10 суток помещения в ШИЗО от 5 октября, 10 суток ШИЗО от 16 октября и 5 суток ШИЗО от 26 октября. Подана также кассационная жалоба на решение суда Горецкого района, который 23 января отказал в удовлетворении жалобы на три взыскания, вынесенные Михаилу Жемчужному в августе 2017 года – 7, 10 и 7 суток ШИЗО. В суд Горецкого района подана также жалоба на вынесенное последнее взыскание – 3 суток ШИЗО.