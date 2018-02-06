Цена на нефть марки Brent опустилась до $66,74 1 6.02.2018, 22:50

Лихорадка на мировых фондовых площадках привела к снижению цен на нефть.

Цены на нефть марки Brent опустилась до $66,74

Лихорадка на мировых фондовых площадках привела к снижению цен на нефть.

Цена нефти снижается на фоне значительного снижения на мировых фондовых рынках.

По состоянию на 19:00 стоимость нефти Brent снижалась до $66,74 за баррель.

Глобальные рынки переживают серьезное падение, в том числе фондовые.

Американские индексы закрылись в понедельник снижением на 3,8-4,6%, европейские - на 0,8-1,5%.

Биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) дешевеют сейчас в среднем на 3-5%, при этом японский Nikkei 225 - более чем на 6%.

Такое синхронное падение свидетельствует о распродаже рисковых активов, считает ряд аналитиков.

Обвал американских фондовых индексов в понедельник привел к тому, что 500 богатейших людей мира потеряли $114 млрд активов.