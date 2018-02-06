16 красавиц, которые представят Беларусь на Олимпиаде-2018 6.02.2018, 23:16

16 из 33 участников XXIII зимних Олимпийских игр из Беларуси - девушки.

Среди них олимпийские чемпионки Алла Цупер и Дарья Домрачева, опытные спортсменки и те, кто готовится дебютировать на главном старте четырехлетия. Это биатлонистки Динара Алимбекова и Ирина Кривко, лыжницы Анастасия Кириллова, Полина Сероносова и Юлия Тихонова, фристайлистка Александра Романовская, конькобежки Ксения Садовская, Татьяна Михайлова и Марина Зуева. Tut.by собрал в галерею фото белорусских красавиц, которых мы будем поддерживать во время Игр в Пхенчхане.

Марина Зуева, конькобежный спорт

Надежда Скардино, биатлон

Александра Романовская, лыжная акробатика

Публикация от Надежда Скардино (@skardinon) Июл 27, 2014 в 11:00 PDT

Татьяна Михайлова, конькобежный спорт

Мария Шканова, горнолыжный спорт

Юлия Тихонова, лыжные гонки

Динара Алимбекова, биатлон

Анна Гуськова, лыжная акробатика

Валентина Каминская, лыжные гонки

Надежда Писарева, биатлон

Ксения Садовская, конькобежный спорт

Алла Цупер, лыжная акробатика

Ирина Кривко, биатлон

Анастасия Кириллова, лыжные гонки

Полина Сероносова, лыжные гонки

Дарья Домрачева, биатлон