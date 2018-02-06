Правительство Македонии согласилось на переименование страны 6.02.2018, 23:31

2,192

Фото с сайта Flickr.com

Такой шаг сделан из-за претензий Греции.

Чтобы решить международный спор вокруг названия бывшей югославской республики, правительство Македонии готов изменить название страны, уверяют в Скопье, передает DW.

Руководство Македонии готово решить международный спор с Грецией относительно названия бывшей югославской республики. Во вторник, 6 февраля, премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил в Скопье, что его правительство готов пойти на изменение названия страны для урегулирования спорного вопроса, передает информагентство Reuters.

"Мы готовы к географическому уточнения по имени", - заявил руководитель македонского правительства.

Македонский премьер также подчеркнул, что такой шаг его правительства знаменовать шаг к "развития дружбы и доверия с Грецией". Сейчас в дипломатических кругах утверждают, что как возможные варианты нового названия страны рассматриваются Северная Македония, Новая Македония или Верхняя Македония.

Как сообщалось, 4 февраля сотни тысяч людей вышли в Афинах на демонстрацию за исключительное право Греции на название "Македония". ООН пытается наладить диалог между Афинами и Скопье. Нынешнее правительство Македонии стремится для страны членства в ЕС, а предпосылкой для этого является решение всех территориальных и внешнеполитических споров с соседями.