Экономист: 15% белорусов – безработные 7.02.2018, 0:21

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Официальные цифры по безработице не соответствуют реальной картине занятости.

Были «социальные иждивенцы», теперь – исключительно «незанятые в экономике граждане». Звучит не так обидно, однако, не решает главной для безработных проблемы – освобождения от необходимости так или иначе платить. Правда, самих «тунеядцев» станет меньше якобы вдвое. По подсчетам Министерства труда, причастных к Декрету № 1 будет около четверти миллиона, пишет «Белсат».

«Это может быть около 250 тыс. человек. Мы о них почему-то не знаем. Это значит, официальная статистика не знает, чем они занимаются», – рассказал начальник управления политики занятости Министерства труда, Олег Токун.

Ситуацию с ошибочными «письмами счастья» обещают исправить

Для учета граждан, подпадающих под Декрет № 1, планируется создать единую систему, которая объединит базу зарегистрированных безработных, сведения из налоговых инспекций и Фонда социальной защиты населения. Откуда же тогда берется прогноз на четверть миллиона населения при официально зарегистрированной с начала года безработице около 23 тыс. человек? По информации Министерства труда, среди них могут быть те граждане, которые уехали за границу или задействованы в теневой экономике.

«Есть инфляция, нет реальных знаний, насколько повысились цены, есть средний заработок, о чем он говорит? Также он бессмысленный. Так же и с безработицей. Рынок труда находится в состоянии, когда согласно с экспертным мнением Международного валютного фонда, Евразийского фонда, более полумиллиона человек находится в сфере риска, вот это – настоящая цифра, значит, что настоящих безработных в Беларуси около 15%», – говорит экономист Ярослав Романчук.

Доказать, что не тунеядец нужно снова

Определять, кого относить к незанятым в экономике, а у кого – сложные жизненные условия, будут так же местные комиссии. То есть гражданам снова будет нужно доказывать властям, что они – не нахлебники?

Как отметил юрист Александр Жук, Декрет № 1 противоречит Конституции как на основании того, что работа – это только право гражданина, а не обязанность, так и в случае уплаты в полном размере социальных субсидий.

«Преимущество в том, что один гражданин работает, а другой – не работает, и дискриминировать человека по тому принципу, что он не работает, соответственно – обязывать его платить что-то по завышенному тарифу, это все же – незаконно», – объясняет Александр.

По словам чиновников, восстановленный декрет будет способствовать обеспечению занятости и созданию новых рабочих мест. В том числе – через предпринимательскую деятельность. Пока же не ясно, только ли на бумаге? В 2016 году с рынка ушли более 41 тыс. торговцев, а на их место пришли 32 тыс. Такой наплыв на фоне 222-го указа лидеры предпринимательского движения объяснили желанием граждан избежать уплаты тунеядского налога.