SpaceX успешно запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy 4 7.02.2018, 0:29

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Ракета Falcon Heavy выведена на гелиоцентрическую орбиту, две части первой ступени вернулись на Землю.

С космодрома в Космическом центре имени Кеннеди в штате Флорида (США) 6 февраля стартовала самая тяжелая в истории человечества ракета-носитель Falcon Heavy.

Трансляцию события вела в YouTube частная космическая компания SpaceX, которая разработала и сконструировала ракету.

Отрыв от стартового стола произошел в 21.45 по Минску.

Отделение первой ступени произошло в штатном режиме.Спустя примерно семь минут две части первой ступени приземлились в заданной точке посадочной платформы.

Отделение второй ступени также прошло планово, сообщает компания SpaceX в Twitter.

Ракета выведена на орбиту Солнца, где начала тестовый полет.

В качестве полезного груза во время первого, исторического запуска на борт Falcon Heavy помещен электромобиль Tesla. В машине во время полета будет играть песня Дэвида Боуи Space Oddity.

Ракету разрабатывали для лунной и марсианской миссий. Тестовая версия будет вращаться в пределах орбиты Марса. Но сближение с этой планетой не планируется.