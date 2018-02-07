Банки начали проверять сделки олигархов из «кремлевского списка»1
- 7.02.2018, 7:33
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Публикация доклада Минфина США ударила по репутации российского бизнеса.
Одна из крупнейших организаций, консультирующая банки в вопросах финансовой безопасности, американская Financial Integrity Network советует клиентам более тщательно проверять сделки с лицами, попавшими в "кремлевский доклад" Минфина США. Об этом агентство Bloomberg сообщило 6 февраля, ссылаясь на источники в российских бизнес-кругах.
Эксперты рекомендуют относиться к фигурантам списка как "политически значимым лицам" (PEP – Politically exposed persons). Как уточняют "Ведомости", финучреждения по всему миру, а также регистраторы трастов в офшорах обязаны собирать и хранить сведения о своих клиентах из числа PEP.
Они должны запрашивать данные о происхождении средств, ежегодно проводить проверку операций и отслеживать изменение статуса PEP. Игнорирование этих правил приводит к крупным штрафам.
Один из собеседников Bloomberg признался, что из-за попадания в список может сорваться сделка, закрытие которой должно было произойти в ближайшие несколько месяцев. По словам другого, публикация "кремлевского доклада" нанесла серьезный ущерб его деловой репутации.
29 января министерство финансов США передало Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники президента РФ Владимира Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга, а также бизнесмены с состоянием более $1 млрд.
Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что во второй, засекреченной, части доклада говорится о возможном введении новых санкций против РФ.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет отвечать на подготовленные инициативы.