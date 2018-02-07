Фотофакт: Сахару снова засыпало снегом 7.02.2018, 7:37

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В этой местности снег не выпадал 37 лет.

Пустыню Сахару в районе алжирского города Айн-Сефра снова засыпало снегом. Толщина снежного покрова составила несколько сантиметров.

Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

При этом делают немало фото этого необычного для этих мест явления и публикуют снимки в соцсетях.

Как известно, до декабря 2016 года в этой местности снег не выпадал 37 лет. Потом он выпадал не менее четырех раз. В частности, в декабре 2016 снег вызвал настоящий транспортный хаос.

Обычно в это время года температура воздуха в городе Айн-Сефра колеблется от +6 до +12 градусов.