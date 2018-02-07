Фотофакт: Сахару снова засыпало снегом
- 7.02.2018, 7:37
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В этой местности снег не выпадал 37 лет.
Пустыню Сахару в районе алжирского города Айн-Сефра снова засыпало снегом. Толщина снежного покрова составила несколько сантиметров.
Об этом сообщило британское издание Daily Mail.
При этом делают немало фото этого необычного для этих мест явления и публикуют снимки в соцсетях.
Как известно, до декабря 2016 года в этой местности снег не выпадал 37 лет. Потом он выпадал не менее четырех раз. В частности, в декабре 2016 снег вызвал настоящий транспортный хаос.
Обычно в это время года температура воздуха в городе Айн-Сефра колеблется от +6 до +12 градусов.
صور لتساقط الثلوج ملتقطة من ولاية النعامة من طرف Saliha Bouacid— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) 6 февраля 2018 г.
اوفياء الصفحة الرسمية للديوان الوطني للارصاد الجوية الجزائرية.
الف شكر Saliha Bouacid pic.twitter.com/d0hKbEsxiD
سبحان الله وبحمده الثلوج في صحراء الجزائر pic.twitter.com/oUInNcSuIO— Nadia (@Nadia63853035) 6 февраля 2018 г.
ما أجمل بلادي بثلوجها البيضاء التي تغطيها يا أحلى بلد pic.twitter.com/zCU672TrMn— Nadia (@Nadia63853035) 6 февраля 2018 г.
ولاية برج بوعريريج pic.twitter.com/mv7WBYBpnU— Nadia (@Nadia63853035) 6 февраля 2018 г.