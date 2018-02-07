Из бюджета Минска возьмут 1,3 миллиарда и отдадут «на развитие регионов» 11 7.02.2018, 7:45

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Столицу ждет дефицит бюджетных средств.

В 2018-м из бюджета Минска планируют перечислить в республиканский бюджет 1,33 миллиарда рублей, что больше почти на 13%, чем в прошлом году. Такой вывод можно сделать из публикации в январском номере журнала Минфина «Финансы, учет, аудит». За счет чего это станет возможным — в материале tut.by.

Автор публикации, замначальника бюджетного управления главного финуправления Мингорисполкома Оксана Клюй пишет, что доходы городской казны в 2018 году запланированы в объеме 4,29 миллиарда рублей (около 2,16 миллиарда долларов. — Прим. TUT.BY). В основной массе это налоговые поступления.

Правда, не все уплаченные в Минске налоги будут перечислены в местную казну. Так, отличительной особенностью бюджета 2018 года станет то, что поступления от налога на добавленную стоимость (НДС) полностью зачислятся в республиканский бюджет. Эта сумма оценивается в 645 миллионов рублей.

Помимо этого, минская казна направит в республиканский бюджет еще 689,2 млн рублей межбюджетного трансферта.

— В результате общий объем изъятия в 2018 году, по оценкам, составит 1,33 млрд рублей (около 670 млн долларов. — Прим. TUT.BY), что на 12,9% больше, чем в 2017-м, — сказано в публикации.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Делается же это все «в целях упорядочения межбюджетных отношений с республиканским бюджетом, обеспечения сбалансированности консолидированного бюджета Беларуси и создания больших возможностей для развития регионов в 2018 году».

— В результате полного зачисления в республиканскую казну НДС темп роста доходов городского бюджета в 2018 году составит лишь 91,7% к уточненному плану 2017 года, — говорится в публикации в журнале Минфина. Проще говоря, доходы бюджета снизятся на 8,3%.

Львиную же долю доходов бюджета (72,5%) составят подоходный налог, а также налог на прибыль и доходы. А эти показатели напрямую зависят от эффективности работы столичных предприятий, что накладывает дополнительную ответственность на руководителей этих структур.

Но стоит отметить, что предусмотрены в бюджете Минска в 2018 году и субвенции из республиканского бюджета. Но они составят всего 41,7 миллиона рублей.

Расходная же часть бюджета столицы в 2018-м запланирована в размере 4,46 миллиарда рублей (около 2,25 миллиарда долларов. — Прим. TUT.BY). Таким образом, дефицит бюджета Минска — 170 миллионов рублей. Как пишет автор статьи, «дефицит запланирован за счет использования ранее накопленных остатков средств бюджета, образовавшихся на начало 2018 года».

В общем же, расходы бюджета в 2018 году планируют распределить следующим образом.

— Подходы, положенные в основу формирования бюджета Минска на 2018 год, позволят сбалансировать его параметры в пределах имеющихся финансовых ресурсов, обеспечить финансирование важнейших направлений социально-экономического развития, повысить эффективность использования бюджетных средств и направлены на поддержание макроэкономической стабильности, — резюмирует автор публикации.