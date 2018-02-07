Не будите спящего гиганта 1 Павел Фельгенгауэр, «Новая газета»

7.02.2018, 7:55

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Почему Путину следует послушать японского адмирала из 1941-го.

Массированное ядерное разоружение началось после подписания Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году договора о ликвидации ядерных ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и продолжалось 30 лет. Во всяком случае, в Америке, где общее количество постоянно боеготовых ядерных зарядов (тактических и стратегических) снизилось за это время почти в 10 раз. Последнее мощное разоруженческое усилие предпринял Барак Обама — убежденный сторонник полного ядерного разоружения («глобальный ноль»).

В 2010 году в Праге Обама и Дмитрий Медведев подписали договор об ограничении стратегических вооружений СНВ-3, который обе стороны окончательно выполнили на этой неделе и который не привел к значительным сокращениям стратегических носителей ядерного оружия. В 2010-м Обама подписал Nuclear Posture Review (NPR-2010) — план развития ядерных вооружений, который предусматривал дальнейшее ядерное разоружение в развитие СНВ-3, но Москва отказалась всерьез это обсуждать. Тогда Вашингтон приступил к массированному одностороннему сворачиванию ядерных сил, что также совпало с общим существенным сокращением оборонных расходов.

В 2010—2012 годах были полностью списаны в утиль все ядерные крылатые ракеты большой дальности (КРБД) BGM-109А Tomahawk, а их боевые блоки — демонтированы. В результате у ВМФ США не осталось никакого ядерного тактического оружия. Вообще-то еще в 1991 году Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш обменялись письмами, договорившись снять с кораблей и складировать все нестратегическое морское вооружение, включая КРБД. Но эта договоренность не была оформлена договором, поэтому нет никакого механизма проверки. В результате решений об односторонней ликвидации различных классов тактического ядерного оружия, принятых разными американскими президентами за последние 30 лет, у США осталось лишь несколько неуправляемых тактических ядерных бомб B61-11 регулируемой мощности и несколько старых истребителей-бомбардировщиков F-15, подготовленных для их применения.

Кроме того, пара сотен бомб B61-11 складированы в Европе для ВВС союзников по НАТО на случай войны с РФ. Поскольку война с Россией почти 30 лет казалась европейцам немыслимой, их летчики давно всерьез не готовились применять ядерные бомбы, а самолеты, когда-то приписанные для таких задач, давно устарели или пришли в негодность.

Обама и, наверное, другие в Вашингтоне надеялись, что на одностороннее ядерное разоружение Москва ответит аналогичным образом, но не тут-то было. Россия последние лет двадцать, ссылаясь на раздутую генералами и политиканами «западную угрозу», разрабатывала и развертывала новые стратегические и тактические носители ядерных вооружений. Новые межконтинентальные ракеты: «Тополь-М», «Ярс», «Булава», «Синева», «Лидер», КРБД большой (до 5000 км) дальности Х-101/102; нестратегические морские КРБД «Калибр», оперативно-тактические «Искандеры». На вооружении остались также ядерные глубинные бомбы и торпеды, мегатонные боезаряды для перехватчиков ПРО системы А-135, которые также можно использовать для ударов по наземным целям на дальностях до 2500 км, ядерные БЧ для противокорабельных и зенитных ракет большой дальности. К 2018 году сложилась ситуация, когда по стратегическим силам между РФ и США существует примерное равенство в соответствии с договором СНВ-3, а по «нестратегическим» — у США почти ноль, только некорректируемые бомбы B61 с недееспособными носителями, а у ВС РФ — неучтенные тысячи боезарядов с высокоточными современными системами доставки.

Во всяком случае, именно так описывают ситуацию обществу и начальству генералы Пентагона в новой Nuclear Posture Review (NPR-2018). На объединенной коллегии МО РФ в декабре 2016-го президент Владимир Путин объявил: «Сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора. Любого». И добавил, что «многое нужно сделать по линии укрепления ядерной триады, совершенствования системы СПРН, в ВКС».

В Пентагоне Путина радостно поддержали и потребовали собственного «довооружения», «укрепления» и модернизации. Дональд Трамп во время предвыборной кампании всячески поносил одностороннее обамовское разоружение и обещал вновь сделать Америку «великой» и «№ 1».

В США сегодня нет ни одной развернутой ядерной системы разработки моложе 1991 года. Теперь по NPR-2018 будут создавать и развертывать новые стратегические подлодки Columbia-class, новые МБР вместо Minuteman-III, новый стратегический бомбардировщик «Стелс» B-21. Будут создавать новую КРБД, которую при Обаме отказывались финансировать за ненадобностью. Она тоже будет «стелс» и очень большой дальности — в 5000 или даже больше километров.

Впрочем, все эти модернизации — дело на десятилетия, а объявленное отставание в нестратегических ядерных вооружениях Пентагон постарается ликвидировать побыстрее. В российских военных кругах уже давно, с девяностых, разрабатывается замысел так называемой «ядерной деэскалации конфликтов». Первыми публично-известными масштабными учениями с применением «ядерной деэскалации» были «Запад-99» летом 1999-го — в то время, когда НАТО бомбило Югославию. По сценарию «Запада-99» между РФ и НАТО разгорается региональный конфликт в балтийском регионе вокруг Калининградского анклава. По ходу конфликта ВС РФ несут потери, и чтобы обратить вспять орды врагов, наносится ограниченный ядерный удар по одной-двум целям в Европе (не в США, чтобы те в ответ не ударили всеми своими МБР). Испуганные западные слабаки впадают в панику, отступают и сдаются, а США отказываются вступать в глобальный ядерный конфликт и жертвовать своей страной ради Европы. Так мыслится «ядерная деэскалация». С тех пор все ключевые ежегодные учения (например, «Запад-2017») заканчиваются победой российского оружия, отражением агрессора и непременным учебным пуском ядерных ракет.

В NPR-2018 предполагаемой российской «ядерной деэскалации» уделено большое внимание. В качестве контрмеры на каждой из 14 лодок Ohio-class на одну-две из 24 ракет Trident-2 установят боеголовки малой регулируемой мощности — в 20 килотонн или меньше. Это можно сделать быстро, сравнительно дешево, и это заполнит на время лакуну в тактическом ядерном вооружении. Типа, в ходе «ядерной деэскалации» русские уничтожат пару целей в Европе (или в Азии), а Америка в отместку, зеркально — пару провинциальных городов в РФ вместе с обитателями. После этого обе стороны одумываются и начинают переговоры — ядерное сдерживание работает.

Конечно, для долгосрочного решения вопроса в NPR-2018 прописано создать и развернуть новую ядерную морскую КРБД вместо списанной BGM-109А Tomahawk. Она должна быть «стелс» и «умная», способная точно уничтожать не только стационарные, но и преследовать движущиеся цели, зависать-барражировать, ожидая появления нужной цели, вести в полете двухсторонние переговоры, менять по приказу цели по ходу выполнения миссии и т.д. Размещать их предполагается на новых многоцелевых подлодках Virginia-class, но потенциально и на других кораблях-носителях КРБД Tomahawk. Вообще интеллектуализация ядерного американского оружия — основная тенденция NPR-2018.

Фото: PhotoXPress

В NPR-2018, конечно, упоминается угроза, исходящая от Китая и КНДР, но они, очевидно, меньше интересуют Пентагон. Не тот калибр угроз, не те возможности развертывания контрмер и всяких дорогостоящих модернизаций. Кроме того, то, что годится против России, скорее всего, сойдет и для китайцев с корейцами. Известно, что американские МБР самые точные, поэтому китайские, корейские и русские военные стараются размещать побольше мобильных ракет в дополнение к стационарным шахтным. И используют более мощные боеголовки.

В ходе российской программы перевооружения и модернизации, на которую уже истратили до триллиона долларов, российские военные и ВПК действительно сумели многого добиться, хотя использовался в основном так называемый «задел» — унаследованные от СССР технологии и разработки восьмидесятых. Кроме того, некоторые западные технологии и наработки двойного и военного назначения удалось импортировать и освоить до Крыма и до санкций.

Теперь оборонные бюджеты начинают расти в западных странах, и там начинается перевооружение. В этой гонке России, у которой ВВП в 30 раз меньше, чем у стран НАТО в сумме, наука с образованием деградировали, советский «задел» исчерпан, а санкции заморозили импорт передовых технологий, — придется нелегко. Новые умные американские ракеты будут сами выискивать подвижные цели, и ставка на мобильные ракетные установки окажется битой.

Японскому адмиралу Исороку Ямамото в голливудском фильме про вероломное нападение на Перл-Харбор в 1941 году, когда была уничтожена большая часть Тихоокеанского флота США и Япония на время добилась превосходства на море, приписали высказывание: «Мы разбудили спящего гиганта и наполнили его страшной решимостью». В наши дни эта фраза становится угрожающе актуальной.

Павел Фельгенгауэр, «Новая газета»