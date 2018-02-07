Появились первые листовки к празднованию 100-летия БНР 1 7.02.2018, 8:09

1,171

Минчан приглашают принять участие в шествии на День Воли 25 марта.

В Минске появились первые листовки к празднованию 100-летия БНР. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета по подготовке празднования юбилея Белорусской Народной Республики. Минчан приглашают принять участие в шествии на День Воли 25 марта.

Заявка на проведение уличной акции была подана в Мингорисполком 25 января. Ее подписали представители 13 партий и организаций, входящих в оргкомитет по проведению акции.

Уличная акция планируется 25 марта с 14.00 до 18.00. Сбор участников – в 14.00-14.45 на площади Якуба Коласа. Шествие от площади Якуба Коласа до площади Свободы запланировано с 14.45 до 16.00 по проспекту Независимости и улице Ленина. Митинг-концерт пройдет с 16.00 до 18.00 на площади Свободы.