Видеофакт: В космосе впервые сыграли в бадминтон 1 7.02.2018, 8:17

Играть пришлось без сетки, так как на МКС ее не нашли.

На МКС состоялся первый в истории космический турнир по бадминтону, сообщила Федерация бадминтона России.

В турнире участвовали космонавты Александр Мисуркин (Роскосмос), Антон Шкаплеров (Роскосмос), Джозеф Акаба (NASA), Марк Ванде Хай (NASA) и Норишиге Канаи (JAXA).

Игры проходили в мужском парном разряде, но по специфическим космическим правилам: например, пришлось играть без сетки, так как на МКС ее не нашли.

— Счет в первом матче не велся, поэтому победителями первого исторического матча можно признать всех спортсменов, — отметили в пресс-службе Федерации бадминтона России.

Двое игроков орбитального матча уже участвовали в соревнованиях на земле. Александр Мисуркин — двукратный чемпион турнира «Звездный волан», традиционно проводимого в Звездном городке в честь Дня космонавтики. А Марк Ванде Хай принимал участие в матче-реванше «Звездного кубка вызова» — матча космонавтов Роскосмоса против астронавтов NASA.

— Состоялась первая командная игра за пределами земли. И для меня это все равно что поставить флаг на Марсе, — признался командир 54-й экспедиции на МКС Александр Мисуркин. — Вы спросите, почему именно в бадминтон? Да потому что я его люблю. Несмотря на то, что я встретился с ним достаточно поздно и особых результатов не достиг, это в общем-то неважно, потому что бадминтон для меня — это не спорт и даже не хобби. Бадминтон — это стиль жизни. Он сплачивает, помогает здоровью, в том числе зрению, развивает физически, повышает тонус, позволяет выглядеть лучше, дает возможность хорошо провести время — всего не перечислить.