Анджей Дуда подписал обновленный закон об Институте национальной памяти 7.02.2018, 8:13

АНДЖЕЙ ДУДА

ФОТО: AGENCJA GAZETA

Закон передан на рассмотрение Конституционного суда для проверки его соответствия с Конституцией Польши.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о новеллизации закона об Институте национальной памяти.

Об этом глава польского государства заявил во вторник, 6 февраля, в Варшаве на специальной пресс-конференции, передает «Радио Польша».

Одновременно, спорный закон, предусматривающий уголовное наказание за распространение фразы «польские концентрационные лагеря» для определения лагерей, построенных в годы Второй мировой войны немцами на территории оккупированной нацистской Германией Польши, а также приписывание польскому народу соучастия в Холокосте, передан на рассмотрение Конституционного суда для проверки его соответствия с Конституцией Польши.

Обновленный закон об Институте национальной памяти Польши также предусматривает уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов и отрицание Волынской резни 1943 году, в результате которой было убито более 100 тыс. мирных жителей восточных территорий довоенной Польши. Польский закон вызвал протест властей Израиля, Украины и США.

В субботу, 3 февраля, глава немецкой дипломатии Зигмар Габриэль подтвердил ответственность нацистcкой Германии за Холокост. «Нет ни малейшего сомнения в том, кто ответственен за создание лагерей смерти, кто ими управлял и уничтожил там миллионы европейских евреев: это делали немцы. Наша страна и никакая другая совершила это организованное массовое убийство», - заявил министр Зигмар Габриэль. "Поэтому Польша может быть уверена, что любого рода фальсификация истории, выраженная, например, в понятии «польские концлагеря», не получит у нас одобрения и подвергнется резкому осуждению», - заключил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.