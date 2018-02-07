Развенчан миф о «бесплатных» квартирах в СССР 43 7.02.2018, 8:24

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Советское жилье стоило в пять раз больше, чем «капиталистическое».

"Часто в комментариях к своим постам про СССР встречаю перлы о том, что в СССР было "бесплатное жилье" — однажды я уже писал на эту тему, но видимо придется сделать еще один подробный разбор, дабы наконец поставить точку в этом вопросе", - пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович.

"В принципе, я понимаю, почему этот миф так живуч — сейчас в России и других постсоветских странах строится не так много жилья, и кажется, что в СССР с этим было проще — взял да и получил все "бесплатно", однако это не так.

Итак, в сегодняшнем посте — полное развенчание мифа о "бесплатных квартирах" в СССР.

1. В государстве не бывает ничего бесплатного.

Начнем с того, что ничего "бесплатного" в государстве нет, а те, кто рассуждает о каких-то там "бесплатных" квартирах в СССР — попросту не понимают, как функционирует экономика. Бюджет страны (любой — хоть советской, хоть турецкой) формируется из внутреннего валового продукта — то есть, всех средств, которые страна заработала за тот или иной период, продав определенное количество товаров либо услуг. Средства из бюджета распределяются на различные расходы государства — на армию, на медицину, на образование и так далее, плюс откладываются в резервные фонды и переводятся в различные активы.

Строительство жилья — точно такая же расходная статья как и другие — средства для нее брались из общего бюджета. Что такое жилой дом? Это десятки тонн бетона, арматуры, кирпича, "столярки", стекла и металла — все это кто-то производит и все эти ресурсы имеют свою стоимость. Над домом трудятся архитекторы, инженеры-проектировщики, а также бригады строителей и отделочников — все эти люди получают зарплату, и все вместе, включая логистику стройматериалов и другие сопутствующие расходы, и составляет в итоге стоимость жилого дома.

Советский панельный жилой дом на несколько подъездов обходился бюджету примерно в миллион рублей. Правильно говорить именно не "государство давало миллион", а "обходился бюджету" — потому что никаких своих денег у государства нет — оно лишь распределяет средства из "общего котла" бюджета, который сформировали своим трудом все граждане страны.

2. Одна «бесплатная» квартира по цене пяти платных.

Теперь давайте разберемся, откуда конкретно образовывались средства на строительство "бесплатных" квартир. То, что они не падали с неба и не прилетали с Марса, мы уже разобрались — теперь давайте посмотрим конкретнее. К примеру, есть рабочий Иван Федорович, который работает на заводе слесарем. Свою продукцию завод продает за границу и получает прибыль, из которой выплачивается зарплата. Из этой зарплаты у Ивана Федоровича высчитывается налог, который формирует бюджет государства и из которого в итоге берутся средства на "бесплатную" медицину, "бесплатное" образование и "бесплатные" квартиры.

В принципе, подобная система работает во всех странах — но есть один важный нюанс. В СССР никто не говорил гражданам, какую сумму налогов они платят и на что конкретно тратятся эти средства. Вместо этого была создана какая-то искривленная система, при которой гражданам объявлялось, что это не государство должно отчитываться перед гражданами за свои расходы, а наоборот — простые граждане еще и "по жизни должны" государству за все "бесплатные" услуги, которое государство им оказывает.

Если перевести это в цифры, то окажется, что Иван Федорович мог бы получать на своем заводе 600 рублей вместо 200 и самостоятельно распоряжаться остальными 400 рублями — вкладывая их в ипотеку, приобретая медицинские услуги или как-то иначе расходуя их по своему усмотрению. Мне встречались подсчеты, авторы которых доказывали, что за свою трудовую жизнь средний советский гражданин выплачивал таким скрытым "квартирным налогом" примерно пятикратную стоимость "бесплатной" квартиры.

3. Суть советской системы.

Ну хорошо, скажете вы, а для чего все это было нужно СССР? Почему не внедрить систему, как в развитых странах — чтобы граждане видели, сколько налогов они платят и на что идут эти налоги? Все дело в том, что советская система смотрела на своих граждан не как на самостоятельных личностей, достойных счастья здесь и сейчас, а как на ресурс — который можно расходовать во имя каких-то будущих "великих целей", названия которых теперь никто и не вспомнит.

Если смотреть на советскую систему с этой точки зрения, то все становится на свои места, и очень легко увидеть и понять ее внутреннюю логику. С системой "скрытых налогов" государство все так же получает от граждан отчисления, но при этом максимально контролирует их и держит в узде, подкармливая с руки "бесплатными" квартирами — мол, видите, какое у нас государство хорошее, цените его и любите, и ни о чем ни спрашивайте.

В этом была суть советской системы — гражданин в ней должен был оставаться в постоянно униженном и просящем положении, получая и так уже трижды заработанные блага якобы "даром, по великой милости Компартии". Такая система закрытого государственного распределения часто порождала всевозможные конфликты и сложные жизненные ситуации — люди были вынуждены десятилетиями жить в коммуналке, ожидая переселение в "бесплатную" квартиру — иногда годами расхаживая по инстанциям и воюя по мере сил с чиновниками.

4. Советское жилье не принадлежало владельцам.

Еще один важный аспект, о котором забывают все рассказчики о "бесплатном советском жилье" — в СССР квартиры по сути не принадлежали своим владельцам. Давайте пойдем от противного — что представляла бы из себя реальная бесплатная квартира? Скажем, за какие-то услуги какая-то организация (например, частная фирма) награждает вас квартирой — это значит, что вы оказали общему делу услуги, эквивалентные стоимости данного жилья. Вы можете эту квартиру обменять, заложить, передать по наследству, а также продать — получив на руки денежный эквивалент вашего вклада в дело. Вот это можно было бы назвать "полученной бесплатно квартирой".

В СССР все было иначе — "ваша" квартира не принадлежала вам, по сути вас туда лишь "пустили пожить" на длительное время, и точно так же могли бы выселить — если, к примеру, вы захотите сменить место работы, часто это влекло санкции в виде отнятия "ведомственных" квартир. Вы не могли продать эту квартиру, и если вы к примеру уезжали из СССР — фактически вы не могли забрать с собой денежный либо какой-то иной ценностный эквивалент стоимости своего жилья. По сути, вы просто его лишались, как лишались и всех вычтенных у вас в виде налогов денег.

Приватизация жилья стала возможна только после распада СССР — до этого все граждане жили в своих квартирах по сути "на птичьих правах", не имея права ничего с ними сделать".