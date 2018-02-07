закрыть
7 февраля 2018, среда, 11:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Площадь перед посольством России в США официально назвали в честь Немцова

4
  • 7.02.2018, 8:35
  • 1,145
Борис Немцов

Городской совет Вашингтона «окончательно и единогласно» поддержал инициативу.

Перед посольством России в США официально появилась площадь Бориса Немцова. Об этом в Twitter сообщил бывший сопредседатель партии ПАРНАС, председатель фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза.

По его словам, городской совет Вашингтона «окончательно и единогласно» поддержал законопроект B22−539, закрепляющий в законодательстве обозначение участка улицы Висконсин авеню перед посольством России как площади Бориса Немцова. «Закон уже действует. Церемония открытия пройдет 27 февраля», — добавил Кара-Мурза.

«Это официально. Пусть это будет напоминанием Путину и его друзьям, что убийство, насилие и запугивание не будут замалчиваться», — написал в своем Twitter сенатор от республиканцев Марк Рубио.

В начале декабря в городском совете Вашингтона прошли общественные слушания по инициативе о переименовании улицы перед российским посольством в честь Бориса Немцова. В слушаниях участвовала дочь политика Жанна.

Портал The Reagan Battalion опубликовал в своем Twitter визуализацию новой площади.

В начале января городской совет в первом чтении одобрил законопроект B22−539. В Кремле тогда не стали комментировать решение вашингтонских депутатов. «Это является прерогативой городских властей на фоне того, что состояние двусторонних отношений между нашими странами оставляет желать лучшего, мягко говоря», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Политик Борис Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года. Исполнителем преступления был назван Заур Дадаев, служивший в чеченском батальоне «Север», и приговоренный к 20 годам лишения свободы.


популярное за неделю