Площадь перед посольством России в США официально назвали в честь Немцова 4 7.02.2018, 8:35

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Борис Немцов

Городской совет Вашингтона «окончательно и единогласно» поддержал инициативу.

Перед посольством России в США официально появилась площадь Бориса Немцова. Об этом в Twitter сообщил бывший сопредседатель партии ПАРНАС, председатель фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза.

По его словам, городской совет Вашингтона «окончательно и единогласно» поддержал законопроект B22−539, закрепляющий в законодательстве обозначение участка улицы Висконсин авеню перед посольством России как площади Бориса Немцова. «Закон уже действует. Церемония открытия пройдет 27 февраля», — добавил Кара-Мурза.

«Это официально. Пусть это будет напоминанием Путину и его друзьям, что убийство, насилие и запугивание не будут замалчиваться», — написал в своем Twitter сенатор от республиканцев Марк Рубио.

В начале декабря в городском совете Вашингтона прошли общественные слушания по инициативе о переименовании улицы перед российским посольством в честь Бориса Немцова. В слушаниях участвовала дочь политика Жанна.

Портал The Reagan Battalion опубликовал в своем Twitter визуализацию новой площади.

BREAKING: The @CouncilofDC gives final and unanimous approval to designate the street in front of the Russian Embassy as Boris Nemtsov Plaza as originally proposed by Senator @MarcoRubio. The unveiling ceremony will be held on February 27. pic.twitter.com/xcvfbVlOns — The Reagan Battalion (@ReaganBattalion) 6 февраля 2018 г.

В начале января городской совет в первом чтении одобрил законопроект B22−539. В Кремле тогда не стали комментировать решение вашингтонских депутатов. «Это является прерогативой городских властей на фоне того, что состояние двусторонних отношений между нашими странами оставляет желать лучшего, мягко говоря», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

The @CouncilofDC gives final and unanimous approval to B22-539, the permanent legislation to designate the street in front of the Russian Embassy as Boris Nemtsov Plaza. The emergency law is already in place. The unveiling ceremony will be held on February 27. pic.twitter.com/H4vApjf5lz — Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) 6 февраля 2018 г.

Политик Борис Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года. Исполнителем преступления был назван Заур Дадаев, служивший в чеченском батальоне «Север», и приговоренный к 20 годам лишения свободы.