Андрей Стрижак: Потоплен непотопляемый крейсер «Пал Изотыч» 9 7.02.2018, 8:48

4,616

Пропаганда Лукашенко проигрывает сразу по всем фронтам.

«В общем командном зачете ЗАО «Белгоспропаганда» явно плетется в хвосте», - написал в «Фейсбуке» представитель независимого профсоюза РЭП в Гомеле Андрей Стрижак, комментируя отставку ключевых пропагандистов режима Лукашенко.

«Каналы государственной пропаганды - СБ, СТВ и БТ получили новых руководителей. Козиятко и Давыдько - все, потоплен даже непотопляемый крейсер «Пал Изотыч» Такое внезапное и скоропостижное «ператрахивание» кадров говорит о том, что чины более не справляются со своими обязанностями - с этим трудно не согласиться.

Белорусская госпропаганда проигрывает сразу по двум фронтам - своим заклятым братьям с Востока и доморощенным малобюджетным информпартизанам в виде сотен и тысяч активистов и блоггеров, которые одновременно противостоят и очень активным и креативным «зеленым человечкам» из РФ и совковой и топорной госпропаганде. В общем командном зачете ЗАО «Белгоспропаганда» явно плетется в хвосте, что не может не беспокоить и не раздражать верховное командование.

Посмотрим, будет ли это очередная перестановка коек в информборделе, или такая перестановка заточит третий угол нашего треугольника информпротивостояния.

В любом случае, живем мы с вами в очень нескучное время и я советую готовиться к нашествию госов в наши уютненькие соцсети».

Напомним, что вчера Лукашенко снял Якубовича, Давыдько и Козиятко с постов руководителей главных государственных СМИ.