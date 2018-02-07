Молдовские села присоединяются к Румынии 7.02.2018, 8:59

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Строящийся ресторан в деревне Новые Русешты

За символическое объединение голосуют сельские советы.

Молдовские села, одно за другим, объявляют о своем символическом присоединении к Румынии. За неделю 12 населенных пунктов подписали соответствующие декларации в рамках акции, посвященной 100-летию вхождения Бессарабии в состав Румынского государства в 1918 году. Инициатором акции стала Гражданская платформа Actiunea-2012, объединяющая общественные молодежные движения с обоих берегов Прута. По задумке организаторов, к юбилейной дате, которая будет отмечаться 27 марта, декларации о присоединении к Румынии должны подписать 100 молдавских сел. В одном из них - селе Новые Русешты Яловенского района - побывал корреспондент "Немецкой волны".

"Жест доброй воли" в сторону Румынии

В феврале по молдовским селам путешествовать скучно: унылые серые пейзажи, грязь и разбитые дороги. И вдруг - яркое пятно при въезде в Новые Русешты. Диковинный светло-серый дворец в окружении статуй, рядом - обнесенный каменными глыбами форт, где врыт в землю настоящий парусный корабль, скульптуры людей и животных, пушка времен русско-турецкий войн, ветряная мельница. Все это великолепие располагается на месте бывшей сельской свалки, объяснил позднее глава местной администрации Павел Кодряну. Таким оригинальным способом - предложением инвестору построить на этой площади ресторан, местные власти отучили жителей села выбрасывать мусор в непредназначенных для этого местах.

Павел Кодряну

Павел Кодряну с энтузиазмом рассказывает о сельских проблемах и путях их решения и искренне не понимает, с чего это журналисты проявляют такой интерес к принятой местным советом декларации о присоединении к Румынии? Для него самого реальное объединение - это только вопрос времени. "Мы ведь один народ, - убежден он. - Мой отец жил и при румынах, и при Советах и говорил, что при румынах было все-таки лучше. Тем более, что сегодня Румыния - страна Евросоюза, посмотрите, как она поднялась за последние 20-25 лет"!

По словам Павла, подписанная местным советом и некоторыми жителями села декларация - чисто символический шаг, который никого ни к чему не обязывает. "Но это крик души. Это жест доброй воли. Мы высказали свое желание". Правда, признается Кодряну, общего собрания жителей села не проводилось, и их мнения никто не спрашивал.

В Новые Русештах - мнения разные

На учете в сельской мэрии - около 6 тысяч жителей вместе с теми, кто уехал на заработки за границу. Такие есть практически в каждой семье. В этом отношении Новые Русешты ничем не отличаются от других населенных пунктов Молдавии. Есть заброшенные дома. Есть настоящие дворцы, построенные на деньги трудовых мигрантов. Один из них принадлежит бывшему скотнику местного колхоза. Он сейчас работает во Франции, где открыл строительную фирму. "Серега, - представился он. - Можно без фамилии. Просто Серега".

Сергей, родившийся в селе Новые Русешты

Сергей накануне прилетел из Парижа специально, чтобы побывать на вечере встречи выпускников, который традиционно проводится в школах Молдавии в первую субботу февраля. Во Франции он живет уже 17 лет. Но рассчитывает через два-три года вернуться в Молдавию навсегда, отдав свою парижскую фирму в управление детям. О том, что его село уже присоединилось к Румынии, хоть и символически, узнал от нас, только особой радости не выказал. И на вопрос, хочет ли он объединения, ответил уклончиво: "Да мне все равно - хоть с Россией, хоть с Румынией, хоть вообще ни с кем. Я там, где деньги платят".

Посетительница местного магазина имя не назвала и фотографироваться отказалась. Но она категорически против объединения. "Не за то боролись, - отрезала женщина. - Румыны сами нищие".

По данным соцопроса "Барометр общественного мнения", проведенного Институтом публичной политики в ноябре-декабре 2017 года, за объединение с Румынией выступает почти 22 процента населения, категорически против - свыше 56 процентов. По неофициальным данным, около 800 тысяч граждан Молдавии имеют еще и румынские паспорта.

Вход в парк, село Новые Русешты

Уловка политиков в Кишиневе

Между тем акция унионистов - сторонников объединения с Румынией - вызвала жаркие споры в обществе и политической среде. Президент Игорь Додон, известный своей пророссийской позицией, распорядился созвать по этому поводу Высший совет безопасности. Дата его заседания, правда, пока неизвестна. Глава государства квалифицировал акцию как "действия, направленные на подрыв суверенитета, независимости и территориальной целостности" Молдовы. Жители села Садово Каларашского района, родины действующего президента, приняли 5 февраля декларацию в поддержку государственности Молдавии.

Оппозиционная пропрезидентская Партия социалистов 2 февраля зарегистрировала в парламенте проект декларации, где осуждается "беспрецедентная пропагандистская кампания", развернутая на территории страны. Авторы документа призывают Службу информации и безопасности и Генпрокуратуру "в кратчайшие сроки отреагировать на это беззаконие и начать процедуру привлечения к ответу всех виновных в совершении и пособничестве данных антигосударственных действий". Заседание парламента, на котором будет предложен к рассмотрению этот вопрос, состоится 8 февраля.

Исполнительный директор Института стратегических инициатив Владислав Кульминский высказал мнение, что "все это - политические игры. Они выгодны всем ветвям власти и всем парламентским партиям, потому что перед выборами им нужно отчитаться перед избирателями. А так как, по большому счету, никто своих обещаний по социальным вопросам не выполнил, внимание электората нужно отвлечь". С точки зрения эксперта, "вопросы геополитики в этом отношении - беспроигрышный ход".