Сельчане под Витебском: Воду собираем только после дождя 4 7.02.2018, 9:18

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Жители белорусской деревни в 21-м веке оказались без питьевой воды.

Жители деревни Топорино в Витебском районе после того, как закрылась местная ферма, столкнулись с дефицитом питьевой воды. Продукты в деревню привозит на машине, а вот колонка после отсоединения водонапорной башни не работает, сообщает «Белсат».

«В деревне также есть колодец, но говорят –«не съедобный», плохая вода, не питьевая, ну а люди пользуются. Собираем воду, после дождя собираем, у кого сажалки есть», – говорит жительница села Инна Тихоненко.

За пользование колонкой сельчане исправно платили

Но теперь, чтобы восстановить подачу воды, власти предлагают жителям собрать деньги еще и на насос. Однако население Топорино – преимущественно пенсионеры, да и найти работу в деревне, чтобы заработать на питьевую воду, непросто.

«Вообще нет, колхоз пропит, прости за выражение… Было много техники а теперь ничего нет, и «депутатов» набирают, а что толку с них?», – возмущается местный житель.

Перед приездом журналистов Инне Тихоненко, жительнице Топорино, звонили из сельсовета с предупреждением: не общаться с прессой. Когда же белсатовцы сами попытались связаться с местными властями, представители сельсовета не стали комментировать проблемы с водой, сославшись на нехватку времени. Как говорится, будто воды в рот набрали.