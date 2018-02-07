Палата представителей США снова одобрила временный бюджет 7.02.2018, 9:25

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Срок действия предыдущего временного бюджета истекает вечером 8 февраля.

Палата представителей США утвердила законопроект о временном бюджете федерального правительства, о чем стало известно ранним утром в среду, 7 февраля. За утверждение законопроекта проголосовали 245 членов нижней палаты американского Конгресса, против – 182, сообщает «Немецкая волна».

Теперь проект должен пройти голосование в Сенате. Если в законопроект будут внесены поправки, голосование в Палате представителей придется повторить, так как обе версии документа должны быть идентичны.

Если до вечера 8 февраля обеим палатам Конгресса не удастся согласовать законопроект, то истечет срок нынешнего временного бюджета федерального правительства, и его работа может быть приостановлена, как это уже происходило 20-23 января.

Разногласия между конгрессменами

Согласно новому законопроекту, финансирование правительства должно быть продлено до 23 марта. Это будет уже пятый законопроект о временном бюджете за то время, что президентом США является Дональд Трамп.

Конгрессу США до сих пор не удается утвердить бюджет на текущий финансовый год, начавшийся 1 октября 2017 года. Одним из основных спорных пунктов является рост расходов Пентагона - против их резкого увеличения выступают демократы. Кроме того, они отказываются утверждать финансовый план из-за отсутствия мер по защите от депортации 700 тысяч нелегальных мигрантов, въехавших в США несовершеннолетними.

Government Shutdown (в буквальном переводе «отключение правительства». - Ред.) - режим, при котором американские правительственные учреждения выполняют лишь экстренные функции, а их сотрудники отправляются в неоплачиваемый отпуск. Это явление в американской истории не уникально - в период с 1976 года до настоящего времени правительство приостанавливало работу 19 раз.