Белорусские банки выводят валюту за границу 2 7.02.2018, 9:50

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Валютные активы белорусских банков сократились на $1,4 миллиарда.

По данным Национального банка Беларуси, в 2017 году активы белорусских коммерческих банков в иностранной валюте сократились на 1,4 млрд. USD, сообщает select.by.

В процентном выражении валютные активы в 2017 снизились на 6,7%. Тем не менее, валютные активы продолжают составлять основную часть активов банков. На 1 января 2018 года активы в белорусских рублях равнялись 29 326,3 млн. BYN, а в иностранной валюте — 18 935,1 млн. USD (37 353,3 млн. BYN).

В наибольшей степени в 2017 году сократились валютные требования белорусских коммерческих банков к резидентам Беларуси: на 973,7 млн. USD (3,3%) — до 17 333 млн. USD.

В то же время, аналогичные требования к нерезидентам снизились за год на 396,8 млн. USD (19,8%) и составили на 1 января 2018 года 1 602,2 млн. USD. В декабре 2018 года они выросли на 113,5 млн. USD (7,6%). Таким образом, белорусские банки выводят избыток валютных ресурсов за границу, но не обменивают валюту на белорусские рубли.

Основной вклад в прирост активов коммерческих банков в 2017 году внесли требования к физическим лицам, сумма которых увеличилась на 1 887,2 млн. BYN (25,9%) — до 9 178,8 млн. BYN.

Требования к субъектам хозяйствования увеличились на 1 103,9 млн. BYN (3,3%) — до 34 088,7 млн. BYN. Увеличились также и требования к другим депозитным организациям: на 381,9 млн. BYN (28,1%), составившие на 1 января 2018 года 1 739,9 млн. BYN.

Сократились в 2017 году только требования коммерческих банков к Нацбанку и органам государственного управления: на 407,1 млн. BYN и 107,1 млн. BYN соответственно — до 8 404,6 млн. BYN и 8 291,8 млн. BYN. Это не удивительно, так как и Нацбанк и правительство проводят довольно жесткую денежную политику, у них хватает собственных средств, которые они стараются не тратить.