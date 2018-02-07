Биткоин снова начал расти 7.02.2018, 10:02

Курс криптовалюты уже «отыграл» почти 1,5 тысячи долларов.

Курс биткоина снова начал расти. За полтора месяца он опустился с $20 тысяч до менее чем 6 тысяч долларов. Однако утром 7 февраля ситуация изменилась. Как информирует портал coinmarketcap.com, курс биткоина на 9:30 достиг 7334 доллара. На других биржах ситуация приблизительно такая же. Подорожали и другие криптовалюты.

На падение курса биткоина, которое происходило в последнее время, повлияли ограничения рынка криптовалют в некоторых странах, в том числе в Китае и Индии. Ряд крупных банковских групп запретили приобретение криптовалют по их кредитным карточкам.