Нормальные ребята остаются в Лондоне Арнольд Хачатуров, «Новая газета»

7.02.2018, 10:27

Арнольд Хачатуров

Почему пиар-усилия Бориса Титова не вернут в Россию беглый капитал.

Бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты РФ от «Партии роста» Борис Титов направил Владимиру Путину список с фамилиями предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании, но хотели бы вернуться в Россию. Для этого 3 февраля Титов лично встретился с беглыми бизнесменами в Лондоне…

На закрытом мероприятии в центре российской культуры «Пушкинский дом» присутствовало около 40 человек, включая бывшего владельца «Евросети» Евгения Чичваркина, бывшего первого вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова и бывшего исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией Владимира Ашуркова.

«Они нормальные ребята, но часто находятся в розыске через Интерпол, потому что на них возбуждено уголовное дело в России», — заявил Титов.

Он отметил, что будет ходатайствовать о закрытии «необоснованных» дел, а во всех остальных случаях предложит правоохранителям уладить конфликт с помощью денежной компенсации. Программа Титова распространяется также на США, Испанию, Кипр и Израиль, где российские бизнесмены могут получить юридическую консультацию в специальных пунктах обращения.

После лондонской встречи воспользоваться предложенной помощью для возвращения в Россию пожелали «более 10 человек». Это следует из слов самого Титова — ни Кремль, ни присутствовавшие на встрече бизнесмены существование списка пока публично не подтвердили.

«Никто не просился. Никто и на Родину не звал», — написал Чичваркин в своем Instagram, подчеркнув, что сам при нынешней власти возвращаться не собирается.

Пытаясь развеять сомнения предпринимателей, Титов выступил с небольшой агитационной речью о том, что без Путина в России был бы хаос и Майдан, а проблема на самом деле «в системе». Но большого впечатления на людей, потерявших свой бизнес в результате рейдерского захвата со стороны правоохранительных органов, этот аргумент не произвел.

Можно только догадываться о том, была ли поездка Титова согласована сверху, или же модерация в переговорах с силовиками была его личной инициативой. С точки зрения политической прагматики обе версии имеют смысл. Для Кремля сюжет о репатриации капиталов в Россию — единственный способ внятно ответить на угрозу ужесточения санкций, встретив напуганных Западом бизнесменов с распростертыми объятиями; раздавленные тракторами яблоки и прочие «симметричные меры» никто давно не принимает всерьез. Помимо имиджевых бонусов пропаганда бизнес-патриотизма может пополнить бюджет и увеличить инвестиции в Россию — скорее всего, эти суммы окажутся незначительными, но в условиях стагнации экономики даже такой подарок не будет лишними. В этом смысле визит к лондонским предпринимателям вполне вписывается в тренд на национализацию элит.

С другой стороны, прощение «беглых олигархов» имеет несколько принципиальных отличий по сравнению с амнистией капиталов и другими мерами по деофшоризации экономики. Во-первых, в этом случае

властям пришлось бы открыто признать, что определенная часть судебных решений против бизнесменов в России фабрикуется силовиками.

Причем лондонские эмигранты — это, пожалуй, наиболее удачливые среди десятков тысяч российских предпринимателей, которые регулярно подвергаются уголовному преследованию в рамках хозяйственных споров, но не имеют возможности выехать из страны. Прекращение ряда других уголовных дел, напротив, означало бы отмену справедливых приговоров: не секрет, что в Лондоне проживает несколько банкиров, сбежавших из России с деньгами клиентов.

Эти соображения говорят о том, что Титов рассматривает поездку в Лондон скорее как акцию политического пиара в рамках собственной избирательной кампании. Никаких реальных гарантий неприкосновенности в случае возвращения бизнесменов в Россию омбудсмен предоставить не может — это следует хотя бы из ничтожно малого процента дел, пересмотра которых удается добиться внутри страны, а также из отсутствия энтузиазма по этому вопросу со стороны Кремля.

Однако интриги добавляет тот факт, что история про «возвращенцев» разворачивается на фоне вступления в силу в Великобритании новых антикоррупционных мер. В соответствии с законом «О криминальных финансах» британские власти с 1 января 2018 года вправе без решения суда требовать от иностранцев, владеющих активами более чем на 50 тысяч фунтов, информации об источниках их доходов, а в случае отсутствия обоснования — конфисковывать активы. Если добиться экстрадиции российских бизнесменов из Великобритании для привлечения к уголовной ответственности по-прежнему практически невозможно, то отношение британских властей к привычному статусу Лондона как «тихой гавани» для капиталов меняется прямо на глазах.

Арнольд Хачатуров, «Новая газета»