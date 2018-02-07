Фотофакт: На мосту в Гродно «испарился» асфальт 1 7.02.2018, 10:40

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Покрытие исчезло практически сразу после ремонта.

Автовладельцы уже неоднократно жаловались на «исчезновение» асфальта из стыков на Румлевском мосту в Гродно, причем стыки сыпались практически сразу же после произведенного ремонта.

На сегодняшний день состояние отремонтированного участка на мосту ничем не отличается от стыка, на котором велись дорожные работы около двух месяцев назад. Асфальт сыпется, образуя глубокие ямы, причем с разных сторон моста, передаeт сайт города Гродно 015.by.

Гродненцы, вынужденные проезжать Румлевский мост десятки раз в течении дня, каждый раз сбрасывают скорость, наезжая на разбитый стык колесами, в надежде, что и в это раз «пронесет» и диски их автомобилей останутся целыми, как и подвески.

— Стыки по-прежнему продолжают ударять по подвеске, — жалуются автомобилисты и даже предлагают вообще закрыть мост на ремонт, так как считают, что асфальт, стыки, ограждения и бордюр давно пришли в негодность.

— Сколько можно уже ремонтировать этот мост?! — возмущен водитель автомобиля Audi. — В одном месте стыка вообще есть экстремальный шов, где асфальт растет кверху! Гравейка за городом и то ровнее, чем главный мост областного центра!

Из-за дефектов дороги по утрам на мосту образуются пробки в сторону проспекта Коcмонавтов, практически парализуя движение.

Вчера снова велись дорожные работы на данном участке. Ремонт образовавшейся ямы на стыке проходил по тому же методу, что и летом. На металлические пластины на мосту накидывали асфальт заполняя им яму.

Однако, наблюдая результат предыдущих попыток, автовладельцы сомневаются в долговечности и этого ремонта. Насколько хватит этих креплений и покрытия,— покажет время.